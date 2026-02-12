EEUU

Secretario de Energía de EEUU reveló la decisión de China sobre el petróleo venezolano tras captura de Maduro

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, reveló este jueves, 12 de febrero, en Caracas, que China comenzó a comprar parte del petróleo venezolano que Washington puso en el mercado tras la captura de Nicolás Maduro en enero.  
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, reveló este jueves, 12 de febrero, en Caracas, que China comenzó a comprar parte del petróleo venezolano que Washington puso en el mercado tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

Aunque evitó ofrecer cifras o detalles operativos, Wright confirmó según declaraciones citadas por Bloomberg que “China ya ha comprado parte del crudo vendido por el gobierno estadounidense”.  

Asimismo, añadió que cualquier acuerdo comercial “legítimo” con Pekín sería aceptable dentro del nuevo esquema de control energético impuesto por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Las declaraciones llegan en un momento en que el mercado petrolero global aún procesa el impacto de la intervención estadounidense en Venezuela, un país miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), cuya industria llevaba años debilitada por sanciones, falta de inversión y deterioro estructural.

La incursión militar que culminó con la captura de Maduro el pasado 3 de enero reconfiguró de inmediato los patrones de exportación. La situación despertó inquietud entre operadores y gobiernos sobre el destino del crudo venezolano y el rol que jugarán las grandes potencias en su redistribución.

La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría completado su primera operación de venta de petróleo venezolano por un valor de 500 millones de dólares.  
La administración Trump completó su primera venta de petróleo venezolano. / Archivo.

FIN DEL BLOQUEO NAVAL  

Wright aseguró que la llamada “cuarentena petrolera” impuesta a finales de diciembre por Estados Unidos —que incluyó el bloqueo naval de rutas y la confiscación de buques— prácticamente ha terminado. Esto abriría paso a un flujo más ordenado de exportaciones.

Antes de la intervención, China era el principal comprador del crudo venezolano. Especialmente a través de refinerías privadas que adquirían cargamentos con fuertes descuentos debido a las sanciones.

Ese esquema, que durante años permitió a Pekín acceder a petróleo barato, está siendo reemplazado por un sistema de ventas supervisado por Washington.

El secretario también recordó que rump anunció que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado a Estados Unidos. Es parte de un proceso que busca estabilizar la industria venezolana y redirigir sus exportaciones hacia mercados considerados estratégicos.

Aun así, Wright reiteró que Washington no bloqueará el acceso de China al crudo venezolano. Se trata de una señal de que la administración estadounidense intenta equilibrar control geopolítico con pragmatismo comercial.

India, por su parte, ya ha comenzado a comprar el grado Merey, mientras evalúa ampliar sus adquisiciones tanto de petróleo venezolano como estadounidense.

