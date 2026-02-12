EEUU

«El petróleo está empezando a fluir»: Donald Trump calificó de «extraordinarias» las relaciones con Delcy Rodríguez

Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció el trabajo hecho por su secretario de Estado, Marco Rubio, para solucionar la crisis en Venezuela y advirtió que solo personas aprobadas por el Departamento de Estado pueden actuar en nombre de los Estados Unidos con respecto a las relaciones con este país.

«Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han sido, por decirlo suavemente, extraordinarias. Nos llevamos muy bien con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes», indicó en un mensaje difundido en sus redes sociales.

«El petróleo está empezando a fluir, y grandes cantidades de dinero, nunca vistas en muchos años, pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano», añadió.

LEA TAMBIÉN: LOS COMENTARIOS RACISTAS SOBRE SHOW DE BAD BUNNY QUE PROVOCARON EL DESPIDO DE UNA ‘CELEBRIDAD ESTADOUNIDENSE’

Trump llenó de elogios a todos los funcionarios estadounidenses que están relacionados con esto. «Marco Rubio y todos nuestros representantes están haciendo un trabajo fantástico, pero hablamos solo por nosotros mismos y no queremos que haya confusión ni tergiversación».

DESAUTORIZA A MAGNATE DE ENERGÍA 

Asimismo, Donald Trump desautorizó este jueves a Harry Sargeant III, un magnate energético estadounidense que según informaciones de prensa estaría ejerciendo de mediador en Venezuela para reactivar el sector petrolero del país.

«Hay un artículo sobre un hombre llamado Harry Sargeant III en The Wall Street Journal. Él no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de los Estados Unidos de América, ni tampoco la tiene nadie más que no esté autorizado por el Departamento de Estado», advirtió.

«Sin esta aprobación, nadie está autorizado a representar a nuestro país», aseveró.

Según varios medios, Sargeant mantiene desde hace décadas negocios vinculados al petróleo venezolano, especialmente en la compra y exportación de asfalto y en proyectos para desarrollar campos petroleros junto a Pdvsa.

