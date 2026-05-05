«Se lograron todos los objetivos»: Marco Rubio confirmó fin de la ofensiva militar en Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este martes, 5 de mayo, que la fase militar de las operaciones contra Irán ha concluido y Washington entra ahora en una etapa centrada en la protección del tránsito marítimo y la presión diplomática.

En este sentido, el anuncio marca el cierre formal de la misión denominada Furia Épica, cuya finalización fue notificada al Congreso de EEUU.

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«La operación Furia Épica ya terminó, estamos hechos con esa etapa. Logramos los objetivos, preferimos el camino de la paz, el presidente quiere un acuerdo de paz», afirmó el Rubio en rueda de prensa desde la Casa Blanca.

Subrayó que la prioridad inmediata pasa a ser el «Proyecto Libertad», una estrategia que combina presencia militar con negociaciones para estabilizar la región.

Asimismo, repondió a los críticos de la operación. «No puedo entender por qué alguien pensaría que es una buena idea que Irán alguna vez tenga un arma nuclear», manifestó.

Y continuó: «Miren lo que están haciendo con el Estrecho en este momento. Están tomando al mundo entero como rehén. ¿Qué creen que harían si tuvieran un arma nuclear? Tomarían al mundo entero como rehén con esa arma nuclear. Eso es lo que harían».

#5May | El secretario Rubio responde al reportero: «No puedo entender por qué alguien pensaría que es una buena idea que Irán alguna vez tenga un arma nuclear» Video: @FoxNews pic.twitter.com/0Rq10pD37U — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 5, 2026

ESTRECHO DE ORMUZ

El secretario de Estado subrayó que el nuevo enfoque se centra también en garantizar la seguridad de las embarcaciones civiles en el estrecho de Ormuz, un corredor por donde circula cerca de una cuarta parte del comercio mundial de petróleo.

Rubio insistió en que Teherán no puede condicionar el uso de esta vía estratégica y Washington mantendrá su presencia para asegurar la libre navegación.

«Si no nos disparan, no disparamos. Pero si somos atacados, responderemos con eficacia letal», advirtió.

Como parte del despliegue, Rubio informó que el Comando Central (CENTCOM) mantiene destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves y unos 15.000 efectivos en la zona.

También confirmó la destrucción de siete lanchas rápidas iraníes que, según dijo, se aproximaron de forma agresiva a convoyes estadounidenses, incidentes que han dejado al menos 10 marinos civiles muertos.

Resaltó, que la neutralización de embarcaciones y drones amenazantes, seguirá siendo parte de las operaciones rutinarias.

Rubio cerró su declaración reiterando que Irán debe avanzar hacia un acuerdo bajo condiciones claras y sin dilaciones.

Aseguró, que los diplomáticos estadounidenses, trabajan activamente para encauzar un proceso negociador que permita reducir la tensión regional.