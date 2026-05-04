VIRAL: El insólito caso de la mujer que lanzó un enjambre de abejas a la policía en medio de un desalojo

Una mujer de Massachusetts (EEUU) fue condenada por liberar intencionalmente miles de abejas contra agentes policiales durante un desalojo, un episodio que dejó varios oficiales heridos y las autoridades calificaron como un ataque «absurdo y peligroso».

De acuerdo con People y otros medios estadounidenses, la mañana del 12 de octubre de 2022, funcionarios del Condado de Hampden ejecutaban un desalojo ordenado por un tribunal en Longmeadow cuando Rebecca Rorie Woods, de 59 años, llegó a la vivienda remolcando un tráiler cargado con colmenas.

Según la oficina del sheriff, la mujer descendió de su camioneta, abrió a la fuerza las cajas y volcó las colmenas, liberando enjambres de abejas «altamente agitadas» que de inmediato rodearon a los agentes presentes.

Woods, vestida con un traje de apicultora, intentó acercar más colmenas hacia la casa mientras los oficiales se aproximaban para detenerla.

En medio del forcejeo, dos agentes lograron reducirla, pero varios funcionarios y empleados sufrieron múltiples picaduras en la cara y cabeza.

Incluso, uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital. Un video publicado por MassLive captó los gritos de los agentes y el momento en que uno advierte: «¡Está abriendo las colmenas!».

🚨#BREAKING: A beekeeper has just been sentenced to six months in jail after releasing hives of bees during an eviction causing chaos and injuring officers 📌#Hampden | #Massachusetts A 59-year-old beekeeper named Rebecca Rorie Woods, in Hampden Massachusetts was arrested after… pic.twitter.com/TIsYFWyowy — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 3, 2026

¿CUÁL FUE EL ARGUMENTO DE LA AGRESORA?

Tras un juicio de cinco días, Woods terminó declarada culpable de la mayoría de los cargos —incluyendo agresión simple e imprudente— y absuelta de siete delitos graves.

La jueza Mary Beth Ogulewicz la sentenció a seis meses de cárcel, con crédito por los 148 días ya cumplidos.

Mientras la Fiscalía calificó el ataque como un acto deliberado que puso en riesgo a la comunidad, la defensa sostuvo que Woods solo intentaba evitar que un amigo de 80 años y paciente de cáncer sufriera la «humillación» de un desalojo.

MUCHOS ERAN ALÉRGICOS

De acuerdo con el informe oficial, cuando los agentes le informaron a Woods que algunos de ellos eran alérgicos a las abejas, ella respondió: «¿Son alérgicos? ¡Qué bien!».

Las autoridades también señalaron que miles de abejas murieron durante el incidente. Tanto por el caos generado, como por la pérdida de aguijones de las hembras.

Por último, se precisó que el perro de Woods, que permaneció dentro del vehículo, no resultó herido.