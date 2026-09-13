«Se harán cuando estén preparados»: Trump habló nuevamente sobre las elecciones en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prefirió nuevamente no fijar una fecha para la realización de elecciones en Venezuela, al señalar ante la prensa que los comicios se llevarán a cabo «cuando estén preparados».

Al mandatario norteamericano se le preguntó sobre el momento en que estimaba conveniente que se celebraran elecciones libres en la nación sudamericana, a lo que se limitó a responder con esa breve declaración.

Durante su encuentro con los medios, Trump manifestó que los venezolanos «ahora están muy felices» al evaluar la coyuntura que atraviesa la nación, asegurando que el país viene de superar un ciclo complejo.

Por otra parte, el jefe de Estado estadounidense resaltó la llegada de empresas petroleras de su país a suelo venezolano y sostuvo que grandes firmas del sector energético están ingresando para impulsar proyectos en esa área.

En ese sentido, afirmó que estas actividades ya generan dividendos económicos importantes y confirmó que varias corporaciones principales han comenzado los trabajos de perforación en el territorio.

«Ahora las compañías petroleras están entrando, se está ganando mucho dinero. Tenemos a todas las grandes compañías entrando allí ahora y están perforando», apuntó Trump.

Reporter: When do you see democratic elections happening in Venezuela? Trump: When they are ready. People of Venezuela are very happy now. pic.twitter.com/iP1iD0YXR6 — Clash Report (@clashreport) September 13, 2026

Finalmente, el mandatario indicó que el beneficio económico se notará con mayor claridad a medida que las labores de extracción alcancen una escala más amplia, remarcando que se trata de un proceso en marcha.

A inicios de mes, Trump había señalado que Venezuela todavía «no está lista» para realizar elecciones, aunque aseguró que espera que existan condiciones «pronto».

«Simplemente, creo que no están listos. Es muy nuevo. Los sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el gobierno. Ellos no están listos para eso todavía, pero pronto. Esperamos poder hacerlo pronto», declaró entonces el gobernante estadounidense.