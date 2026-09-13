EN VIDEO: Así fue la presentación de Venezuela durante el desfile de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La delegación deportiva de Venezuela participó este sábado en el desfile de apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, cita continental que reúne a competidores de 15 países en Argentina y que mantendrá sus actividades oficiales hasta el próximo 26 de septiembre en las sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

A través de sus canales oficiales, la presidenta interina Delcy Rodríguez celebró el inicio de la participación nacional y envió un mensaje de apoyo a los atletas. «Así desfiló nuestra delegación deportiva en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Desde aquí les enviamos toda nuestra energía. Venezuela está con ustedes», manifestó la mandataria.

En las imágenes difundidas por la mandataria se aprecia a la delegación luciendo un uniforme negro con franjas tricolores y portando la bandera nacional, mientras una pantalla vertical proyectaba la insignia patricia ondeando.

Durante el acto inaugural, el contingente criollo estuvo encabezado por los abanderados Douglas Gómez, figura del tiro deportivo, y Sabrina Baumgartner, exponente de la escalada deportiva.

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La representación venezolana en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 está integrada por 400 deportistas —204 hombres y 196 mujeres— que verán acción en 32 disciplinas del evento regional.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 congregan a más de 4.000 atletas en 43 modalidades distintas, posicionándose como una de las paradas clave dentro del ciclo olímpico.

Tras el acto de apertura, los atletas venezolanos inician dos semanas de competencia con el objetivo de ubicar a la nación en los puestos de vanguardia del medallero suramericano.

El certamen arrancó con más de 257.000 entradas vendidas para los eventos deportivos y casi 80.000 para las zonas de fanáticos (Fan Fest). Esta fiesta del deporte continental se celebra por tercera vez en Argentina, tras las ediciones de Rosario 1982 y Buenos Aires 2006.