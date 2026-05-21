«Se hará justicia»: la imagen que publicó la Casa Blanca que relaciona a Raúl Castro con Maduro y Khamenei

La Casa Blanca difundió este miércoles, 20 de mayo, una imagen que vincula directamente a Raúl Castro con Nicolás Maduro y el líder supremo iraní Ali Khamenei, horas después de que el Departamento de Justicia anunciara una acusación criminal histórica contra el exmandatario de Cuba.

«Se hará justicia», reza el mensaje difundido por medio de la cuenta X (antes Twitter) de la Casa Blanca.

A ese escrito la Casa Blanca lo acompañó con una imagen que muestra a Castro bajo el sello «indicted» (imputado) junto a Maduro, con «arrested» (arrestado), y Khamenei, «killed», (abatido).

También se señaló en la gráfica el caso de Abu-Bilal al-Minuki, considerado el segundo al mando global del Estado Islámico, quien resultó abatido durante una operación conjunta entre fuerzas estadounidenses y nigerianas –en Nigeria– confirmada el fin de semana.

De esta manera, la administración Trump reforzó su campaña de que está desmantelando la red de líderes hostiles en el mundo a Estados Unidos.

CASO RAÚL CASTRO

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos presentó este mismo miércoles una acusación criminal contra el expresidente cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, lo que eleva la presión contra La Habana.

El derribo de las avionetas ocurrió el 24 de febrero de 1996, y la imputación es anunciada en medio del endurecimiento de las sanciones impulsadas por Trump, contra el régimen cubano

El Gobierno estadounidense acusa a Castro de siete cargos: uno por conspiración para matar estadounidenses, dos por destrucción de aeronaves y cuatro por asesinato por presuntamente ordenar el derribo de las aeronaves en las que viajaban tres ciudadanos de EEUU y un residente legal del país, todos de origen cubano.

La acusación afirma que Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, ordenó derribar las dos avionetas en las que iban Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales.

Los cargos, presentados en abril en la corte federal del Distrito Sur de Florida y revelados este miércoles, implicarían una condena máxima de pena de muerte o cadena perpetua para Castro, quien cumplirá 95 años el próximo 3 de junio.