VIDEO: El dardo de Trump tras la imputación contra Raúl Castro, esto dijo sobre posible ofensiva militar en Cuba

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló este miércoles, 20 de mayo, que es «un gran día» por la imputación del expresidente de Cuba Raúl Castro y respondió pregunta sobre posible ofensiva militar contra la isla.

«La población cubana de Miami, y ciertamente más allá de Miami aprecia lo que el fiscal general acaba de hacer hoy. Tenemos a Cuba en mente, es muy importante», expresó Trump cuando fue consultado sobre el tema.

Inmediatamente, fue cuestionado sobre el futuro de la isla y un posible ataque militar para desalojar a sus autoridades, acusadas desde Estados Unidos de violar los derechos humanos de su población: «¿Deberíamos esperar alguna escalada aquí (con Cuba)?»

A lo que el presidente, respondió: «No. No habrá escalada. No creo que sea necesario. Mira, el lugar se está desmoronando. Es un desastre, y han perdido el control en cierto modo».

«Vamos a ver. Es una nación que está fallando, lo ves, se está desmoronando, pero estamos allí para ayudar. Estamos allí para ayudar a las familias, a la gente», agregó el mandatario republicano.

Asimismo, anunció que «pronto» hará un anuncio sobre el bloqueo petrolero que Washington impuso a la isla.

CASO RAÚL CASTRO

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos presentó este mismo miércoles una acusación criminal contra el expresidente cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, lo que eleva la presión contra La Habana.

El derribo de las avionetas ocurrió el 24 de febrero de 1996, y la imputación es anunciada en medio del endurecimiento de las sanciones impulsadas por Trump, contra el régimen cubano

El Gobierno estadounidense acusa a Castro de siete cargos: uno por conspiración para matar estadounidenses, dos por destrucción de aeronaves y cuatro por asesinato por presuntamente ordenar el derribo de las aeronaves en las que viajaban tres ciudadanos de EEUU y un residente legal del país, todos de origen cubano.

La acusación afirma que Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, ordenó derribar las dos avionetas en las que iban Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales.

Los cargos, presentados en abril en la corte federal del Distrito Sur de Florida y revelados este miércoles, implicarían una condena máxima de pena de muerte o cadena perpetua para Castro, quien cumplirá 95 años el próximo 3 de junio.

#20May | Donald Trump sobre acusación a Raúl Castro: «La población cubana de Miami, y ciertamente más allá de Miami… aprecia lo que el fiscal general acaba de hacer hoy, tenemos a Cuba en mente muy importante» Video: @RapidResponse47 pic.twitter.com/Po8bjE56E2 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 20, 2026

¿QUÉ PRUEBAS TIENEN CONTRA CASTRO?

Una evidencia crucial es un audio revelado por el diario Nuevo Herald de Miami de junio de 1996. En el mismo, presuntamente, Raúl Castro admite haber ordenado el ataque.

«Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban», dice Castro en una reunión con periodistas en Cuba.

«Con un cohetazo de esos avión-avión, lo que viene para abajo es una bola de fuego, y va a caer arriba de la ciudad. Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan», añadió.

La acusación formal también incluye a otros militares cubanos presuntamente involucrados: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez.