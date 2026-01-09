Se fractura el equipo de defensa de Maduro: experto constitucional de Estados Unidos es apartado del caso

Barry Pollack, abogado de Nicolás Maduro, afirmó que el jurista Bruce Fein no tiene autorización de su cliente ni de su equipo legal para incorporarse al caso que se le imputa en Estados Unidos. Por ello, solicitó al juez su exclusión del proceso, petición que fue finalmente aprobada.

De acuerdo con medios locales, citando documentos judiciales, Fein presentó una petición para sumarse al proceso bajo la figura ‘pro hac vice’, un mecanismo que permite a abogados no colegiados en la jurisdicción participar de manera excepcional en un caso.

LEA TAMBIÉN: NICOLÁS MADURO SUMÓ A SU DEFENSA A UN VETERANO ABOGADO Y ES EXPERTO CONSTITUCIONAL DE EEUU

Sin embargo, Pollack afirmó que ni él ni nadie actuando en nombre de Maduro había dado consentimiento para esa incorporación. Tras revisar la moción, el juez aceptó la solicitud de la defensa oficial y ordenó retirar a Fein del caso.

Pollack explicó que sostuvo una conversación directa con Maduro este jueves, 8 de enero. En el diálogo, el acusado confirmó que no conoce a Fein. Dijo que nunca ha hablado con él y no lo ha autorizado a representarlo de ninguna forma.

Esta declaración dejó constancia formal de la voluntad de Maduro. Esto, respecto a quién puede actuar como su abogado en el proceso por cargos de narcoterrorismo y otros.

Tras la solicitud de Fein para incorporarse al caso, Barry Pollack intentó contactarlo por teléfono y correo electrónico para conocer sus argumentos. Sin embargo, nunca obtuvo respuesta. Así lo señaló el abogado en un documento remitido al juez Alvin Hellerstein.

«El señor Maduro me autorizó a entregar una moción para retirar la presentación del señor Fein» como su defensa, agregó Pollack, tras lo que el juez Hellerstein ordenó que se aparte a ese mediático letrado especializado en constitucional, tan solo un día después de haberlo admitido.

Por otro lado, el expediente recoge que el abogado David Wikstrom solicitó al juez ser designado como “abogado de oficio” con el fin de “solicitar compensación por las horas” trabajadas durante la audiencia inicial de Maduro, a la que asistió tras reunirse previamente con todas las partes, según una carta enviada al tribunal.

Wikstrom dijo, según la agencia EFE, que estaba «de servicio» ese día y acudió al tribunal de Nueva York, donde se reunió con Maduro y el abogado de oficio de su esposa, Cilia Flores, así como los fiscales y «abogados del Gobierno de Venezuela» e intentó tratar infructuosamente con su defensa privada.

«Me preparé apresuradamente para la comparecencia inicial y asistí a ella, y en esa comparecencia el abogado privado apareció y obvió la necesidad de un abogado de oficio», expresó Wikstrom. Su petición, según se desprende del expediente, busca únicamente dejar constancia de su participación en esa audiencia.

¿QUIÉN ERA FEIN?

En la página web del bufete a su nombre, figura que Fein ha «asistido a varios países al escribir o reescribir sus constituciones», ofrece tutoriales constitucionales a congresistas del país y fue asesor de política en la campaña presidencial de Ron Paul en 2012, entre otras actividades.

El abogado, quien se graduó con honores en la facultad de Derecho de Harvard, ha servido «en los más altos niveles de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial del gobierno», se agrega.

¿UN RIVAL DE TRUMP?

Fein tiene un boletín en Substack, en el que destaca un texto titulado ‘Presidente Trump, está usted despedido por delitos incapacitantes» y cita varias órdenes ejecutivas que denuncia como anticonstitucionales.

Ciertamente, el jurista ha mantenido una postura crítica frente a la política de Donald Trump hacia Venezuela. El pasado 4 de enero publicó en The Baltimore Sun un artículo titulado “Venezuela será el Waterloo de Trump”.

Una semana antes ya había advertido que el Gobierno estadounidense “abraza el intervencionismo bajo su propio riesgo”.

En tanto, el otro miembro de la defensa de Maduro, Pollack, planteó este lunes en el tribunal «dudas sobre la legalidad» del «secuestro por parte de militares» de Maduro. Además, reivindicó sus «privilegios» y adelantó que presentará «numerosos» documentos previos al juicio para abordar esas cuestiones.

AUDIENCIA DE MADURO

De momento Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon como «no culpables» durante la audiencia de presentación este lunes ante un tribunal en Nueva York.

El juez Alvin Hellerstein ingresó a la sala pasadas las 12 del mediodía y acto seguido le pidió a Maduro que se identificara.

Durante sus primeras palabras, Maduro se identificó y proclamó como presidente de Venezuela, antes de denunciar ante el juzgado que se encontraba en condición de «secuestrado». Tras estas aseveraciones el juez lo interrumpió y dijo que «ya habrá tiempo para profundizar».

Posteriormente, leyeron todos los cargos en su contra relacionados con narcoterrorismo a lo que Maduro se declaró como no culpable. «Soy inocente, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país», dijo.

Su esposa, Cilia Flores, estaba sentada dos asientos más allá, con ropa de prisión similar y también se declaró como «no culpable». “Soy inocente, completamente inocente”, le dijo al juez.

Tras escuchar a todas las partes, el juez ordenó que la próxima audiencia se realice el 17 de marzo. A su salida del tribunal, Maduro dijo ante los periodistas: «Soy un prisionero de guerra».