Salió a la luz otro escalofriante video del avión estrellado en Florida, estas fueron las últimas palabras del piloto

En las últimas horas salió a la luz un nuevo video que muestra la violencia con la que una aeronave se estrelló en picada cerca de West Palm Beach, Florida, dejando un saldo de nueve fallecidos.

El jet se desintegró completamente al impactar contra el suelo mientras estaba envuelto en una bola de fuego.

Por otra parte, salieron a la luz las últimas comunicaciones del avión que salió del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom en Texas con la torre de control en plena emergencia.

En esas conversaciones, los pilotos hablaron de turbulencia moderada, formación de hielo y precipitaciones, antes de perder altitud repentinamente y caer en picada.

Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó el siniestro de «accidente aéreo cataclísmico» y confirmó que «parecía como un misil cayendo».

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida. The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. https://t.co/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

ALGUNOS FRAGMENTOS DE LA CONVERSACIÓN:

Hasta el momento las autoridades no han ofrecido detalles sobre la identidad de los pilotos. En la conversación se alcanza a distinguir que habla una mujer, aunque se desconoce si era la piloto o copiloto.

Control de tráfico aéreo: «¿Cuál es la temperatura exterior?».

Piloto : «Menos 47 grados Celsius. Estamos controlando el hielo, pero hay turbulencia moderada».

Control de tráfico aéreo: «Avísame si necesitas algo más. Ahora mismo estoy intentando que entres en mi espacio aéreo».

Piloto: «Ahora estamos recogiendo precipitaciones. Necesitamos ascender».

Control de tráfico aéreo: «Recibido. Ascienda y mantenga la altitud».

🚨 “¡Estamos cayendo! ¡Vamos a estrellarnos! ¡Vamos a morir!”: momentos de terror antes del accidente aéreo en Palm Beach. Un avión privado se estrelló este domingo 1 de noviembre en una zona de viviendas móviles de Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida. El impacto provocó un fuerte incendio y destruyó al menos una vivienda, según reportes preliminares. El New York Post reporta varios fallecidos, citando a las autoridades. Todavía no se ha precisado el número de víctimas ni cuántas personas viajaban a bordo o resultaron afectadas en tierra. #PalmBeach #Florida #Learjet60 #AccidenteAéreo #ÚltimaHora — americanoticiasusa (@Americateve) November 1, 2026

Piloto: «Mayday, mayday. Estamos descendiendo 10.000 pies por minuto. Declarando emergencia 722 Bravo Delta. Nos encontramos en condiciones de sobrevuelo, descendiendo 20.000 pies por minuto».

Control de tráfico aéreo: «Avísame qué necesitas».

Piloto: «Nos vamos a estrellar contra el suelo».

Control de tráfico aéreo: «Estoy aquí con ustedes. Hablen conmigo».

Piloto: «Estamos descendiendo 22.000 pies y estamos inclinando el avión 60 grados».

Piloto: (Gritos inaudibles) «Mira afuera. Vamos a morir, se nos acabó el tiempo».

Control de tráfico aéreo: «¿Me escucha?».