EN VIDEOS: Las impresionantes imágenes de un avión que se estrelló en Florida  y dejó un cráter en la vía

Este domingo 1 de noviembre, los habitantes del condado de Palm Beach (Florida) quedaron impactados luego de que un avión privado, con nueve personas a bordo, se estrelló a gran velocidad contra el pavimento, en la ciudad de Greenacres. El hecho quedó grabado en varios videos que rápidamente se difundieron en redes sociales.

En las imágenes se puede ver cómo el avión desciende a toda velocidad para estrellarse contra la vía, provocando una fuerte explosión. El choque generó una densa columna de humo negro, esparció escombros y dejó un enorme boquete en el asfalto.

Se conoció que el siniestro ocurrió cerca de la intersección de la avenida Military Trail y la 10th Avenue North. Se trata de una zona donde se encuentra un pequeño centro comercial y también hay un área de casas rodantes.

Reportes de las autoridades aseguran que el avión pequeño es modelo Lear Jet 60, que despegó de Austin, Texas, y que sus nueve ocupantes fallecieron durante el impacto.

Según dijeron fuentes de la Administración Federal de Aviación (FAA) a NBC News y Noticias Telemundo, el avión se dirigía a las Bahamas.

Por su parte, los equipos del Departamento de Bomberos y Rescate de Palm Beach calificaron el hecho como un «incidente extenso».

Medios locales reportaron la posibilidad de otras víctimas debido a que la aeronave cayó cerca de viviendas móviles. Pero las autoridades aún no han precisado si hubo heridos o fallecidos, más allá de los ocupantes de la aeronave.

La circulación por la avenida Military Trail permanece completamente cerrada entre Cresthaven Boulevard y 10th Avenue North. Mientras los servicios de emergencia continúan trabajando para remover los escombros del lugar.

WATCH: Moment plane crashes in Palm Beach County, Florida at high rate of speed. The plane, a Learjet 60, can seat up to 9 passengers depending on the configuration. https://t.co/DZfSXWAtl6 — Noteworthy News (@newsnoteworthy) November 1, 2026