Marco Rubio catalogó como «paso crucial» reciente liberación de más de 130 presos políticos en el país

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, catalogó este viernes, 14 de agosto, como «paso crucial» la reciente liberación de más de 130 presos políticos en el país.

«La reciente liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela es un paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación. Desde el 3 de enero, se han liberado 1.046 venezolanos», expresó por medio de su cuenta en la red social X.

«A medida que continuamos avanzando en el plan de tres fases, Estados Unidos sigue monitoreando de cerca el proceso liderado por Venezuela de conversaciones presenciales con las autoridades interinas», agregó el funcionario.

El mensaje de Rubio se produce luego del comunicado emitido por Miguel Pérez Pirela, ministro de Comunicación e Información, a través del cual destacaron que serían en total 131 personas las que recibirían ‘medidas alternativas a la privación de libertad’.

«Las referidas medidas fueron acordadas por los tribunales de la República, a petición del Ministerio Público, luego de que este Programa solicitara a los órganos del Sistema de Justicia Penal evaluar la situación jurídica de personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República», reza parte del comunicado del gobierno.

The recent release of over 130 political prisoners in Venezuela is a crucial step for the nation's reconciliation process. Since January 3rd, 1,046 Venezuelans have been released. As we continue to advance the three-phase plan, the United States continues to closely monitor the… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 14, 2026

«El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática ratifica que continuará decididamente apoyando las iniciativas del Gobierno Nacional y de la sociedad civil organizada orientadas a favorecer el reencuentro entre los venezolanos, el fortalecimiento del tejido social de la nación y la consolidación de la paz de la República», cierra el texto.

En tanto, la presidenta de la Asamblea Nacional 2015, Dinorah Figuera, también celebró la excarcelación de los presos políticos en diversos centros penitenciarios del país.

«Con esperanza por el reencuentro de las familias venezolanas recibimos la información de las excarcelaciones. No son todos y merecen libertad plena, sigamos exigiendo sin descanso hasta que cada ciudadano se reencuentre con su familia», indicó Figuera.