Sacerdote mexicano habría abusado a un menor en Chicago durante visitas pastorales, ahora lo investigan

El sacerdote mexicano de la Diócesis de Tampico Ernesto Tovar Trejo enfrenta una investigación en Chicago (EEUU), tras ser acusado de abusar sexualmente de un menor durante visitas pastorales a Estados Unidos.

De acuerdo con la información difundida por ABC News y otros medios estadounidenses, la Arquidiócesis de Chicago confirmó la denuncia contra el sacerdote. También notificó a las autoridades civiles, mientras el religioso ha sido suspendido de todas sus funciones sacerdotales.

Asimismo, según lo denunció la Arquidiócesis de Chicago, el padre Tovar Trejo habría celebrado misas en la iglesia Maternity of the Blessed Mother, ubicada en Humboldt Park, sin contar con la autorización correspondiente.

Fue en ese contexto que se presentaron las acusaciones de abuso sexual contra un menor, supuestamente ocurridas en distintos periodos de sus visitas a la ciudad.

En tanto, el cardenal Blase Cupich, arzobispo de Chicago, informó que la denuncia se puso en manos de las autoridades civiles.

Asimismo, señaló que la institución religiosa ofreció apoyo a la presunta víctima a través del Ministerio de Asistencia a las Víctimas. Igualmente, indicó, que se le notificó al sacerdote que no podrá ejercer su ministerio mientras se desarrollen las investigaciones.

“Nuestra responsabilidad por el bienestar de los niños confiados a nuestro cuidado es de suma importancia para nosotros”, se lee en un comunicado emitido por la Arquidiócesis.

“La Arquidiócesis de Chicago anima a cualquier persona que sienta que ha sido abusada sexualmente por un sacerdote, diácono, religioso o empleado laico a que se presente. Serán recibidos con dignidad y compasión”, se agregó.

¿QUÉ SE DICE DESDE MÉXICO?

La Diócesis de Tampico en Tamaulipas reconoció la existencia de la denuncia y aseguró que colaborará con las autoridades estadounidenses en el esclarecimiento de los hechos.

NO ES LA PRIMERA POLÉMICA DEL SACERDOTE

Lo que se sabe, es que Ernesto Tovar Trejo ejercía como párroco en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. La misma está ubicada en la colonia México al norte de Tampico. Además, lo designaron responsable del Decanato “Cristo del Mar”.

Según el semanario Proceso, su figura era reconocida dentro de la diócesis por su amplia trayectoria. En abril celebró 36 años de ministerio sacerdotal. La última mención pública de la diócesis hacia él se registró el 14 de mayo, cuando fue felicitado por su cumpleaños.

No obstante, su carrera no ha estado exenta de controversias. En 2024, estuvo en ojo del huracán. En concreto, tras emitir un pronunciamiento en el que exhortaba a la comunidad a respaldar al entonces candidato panista Carlos Fernández Altamirano. Actualmente, este último, es investigado por presuntos desvíos en el Instituto del Deporte tamaulipeco.