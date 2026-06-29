Rick Scott pidió que rescatistas en Venezuela trabajen «sin interferencias», esto advirtió a quienes «se interpongan»

El senador estadounidense, Rick Scott, pidió este lunes a las autoridades venezolanas que permitan que los rescatistas que están presentes en Venezuela hagan su trabajo «sin interferencias».

«Los trabajadores de rescate estadounidenses e internacionales, incluyendo nuestros militares, deben poder hacer sus trabajos en Venezuela sin interferencias. Ellos están ahí para salvar vidas», señaló.

En ese sentido, sostuvo que «cualquiera que se interponga en el camino de eso, incluido Diosdado Cabello, será responsabilizado y enfrentará las consecuencias».

«Esta es la última persona que necesita tomar las decisiones aquí. Deje que los trabajadores de rescate hagan lo que están ahí para hacer», comentó en redes.

Vale mencionar que el fin de semana se hizo viral en redes sociales un intercambio de palabras entre un rescatista estadounidense y Diosdado Cabello durante las labores de búsqueda y rescate por los terremotos del pasado miércoles.

En el video le dice a Diosdado »But there’s somebody there we are trying to help!» (pero hay alguien ahí que intentamos ayudar) dice el rescatista, y aquí luego dice »BACK UP!» (échate para atrás) luego dice »I’m not good, I’m not happy» (No estoy bien, no estoy contento) pic.twitter.com/DznYjTPIbv — Alexander Reyes † (@Alexanderar10_) June 29, 2026

EL BALANCE DE LOS TERREMOTOS

Vale recordar que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio este domingo un nuevo balance por los terremotos, cuya cifra subió a 1.450 personas sin vida, 20 decesos más que el día sábado, cuando se reportaron 1.430.

En un balance dado a conocer en VTV, Rodríguez reconoció que el país enfrenta «horas críticas y cruciales» para hallar sobrevivientes bajo las ruinas.

También para levantar campamentos temporales con el fin de albergar familias que quedaron sin hogar o que todavía no pueden regresar a su propiedad por motivos de seguridad.

El alto funcionario también dio cuenta de 3.150 heridos y 12.721 personas damnificadas. Además, 774 edificios sufrieron afectaciones, de los cuales 189 enfrentaron un colapso total y el resto algún tipo de daño.