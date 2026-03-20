REVUELO EN EEUU: La inesperada decisión del Gobierno tras impactante anuncio de Trump sobre extraterrestres

El gobierno de Estados Unidos generó un inesperado revuelo público tras confirmarse este jueves, 19 de marzo, el registro de dos dominios en Internet: alien.gov y aliens.gov, ambos incorporados al sistema oficial administrado por la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, por sus siglas en inglés).

Aunque los registros pueden verificarse en el portal get.gov, ninguno de los sitios está activo, lo que ha alimentado teorías, expectativas y dudas sobre su propósito real.

La Casa Blanca no emitió declaraciones formales, pero un mensaje de la subsecretaria de prensa al medio USA Today —»¡Manténganse atentos!» acompañado de un emoji alienígena— solo incrementó la intriga sobre la existencia de extraterrestres.

Vale recodar, que recientemente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenaría la publicación de todos los archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y cualquier material asociado.

Según reportes de 404 Media, un bot que monitorea dominios federales detectó el registro de aliens.gov apenas 30 días después de ese anuncio, lo que confirmaría una posible preparación digital para futuras divulgaciones.

¿POR QUÉ AHORA?

La intriga sobre la existencia de los extraterrestres ya venía en ascenso desde febrero, cuando Barack Obama, expresidente estadounidense, en tono jocoso durante un pódcast, afirmó que «son reales, pero no los he visto», comentario que se viralizó y lo obligó a matizar posteriormente que no había evidencia de contacto alienígena durante su presidencia.

Sin embargo, Trump aprovechó el momento para acusarlo de revelar información clasificada y prometió «sacarlo del apuro» mediante la desclasificación de archivos, reforzando su narrativa de un gobierno con «transparencia» que ahora parece tomar forma con los nuevos dominios.

«Basándome en el enorme interés demostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena (…) y cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes. ¡Dios bendiga a América!», anunció Trump en aquella oportunidad a través de sus redes sociales.

EL ‘PODER’ DE TRUMP SOBRE LOS ARCHIVOS

Desde 2023, el gobierno estadounidense ha difundido varios informes sobre fenómenos aéreos no identificados, luego de que entrara en vigor una normativa que ordenó a la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA, en inglés) crear una colección oficial de documentos relacionados con estos casos.

Esta medida abrió la puerta a una mayor transparencia institucional en torno a tecnologías de origen desconocido y posibles formas de inteligencia no humana.

La normativa permite que los Archivos Nacionales publiquen información previamente reservada, aunque mantiene un margen de discrecionalidad para las agencias federales, que pueden conservar ciertos expedientes bajo clasificación.

En la práctica, esto ha generado un flujo constante de documentos divulgados, pero también un volumen significativo de archivos que permanecen fuera del alcance público.

Aun con este marco legal, la decisión final sobre la desclasificación recae en el presidente. La ley le otorga la facultad de posponer la publicación de documentos si considera que su difusión podría comprometer la seguridad nacional o interferir con operaciones de defensa e inteligencia.

Es un equilibrio delicado entre el derecho a la información y la protección de intereses estratégicos del país.