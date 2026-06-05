Revés judicial para Trump: juez ordenó reactivar trámites de asilo para venezolanos y otras 38 nacionalidades

Un juez federal de Rhode Island anuló este viernes, 5 de junio, por «ilegales» las políticas del Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que pausaron hace seis meses los procesos migratorios y las solicitudes de asilo de personas de 39 países en virtud de su lugar de nacimiento.

De acuerdo con medios locales, en una opinión de más de 100 páginas, el juez John McConell Jr. señaló que esas políticas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) dejaron a «incontables inmigrantes que vivían en EEUU en un limbo legal indeterminado», y que son «contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas».

Asimismo, McConell señaló que USCIS ejerce una autoridad de la que carece y «justifica sus acciones con preocupaciones ‘de seguridad nacional’ meramente pretextuales, que encubren sentimientos antiinmigrantes que (la agencia) tiene prohibido que influyan en su proceso de toma de decisiones».

Se explicó que la agencia pausó la adjudicación de beneficios migratorios para 39 países de África, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio, a cuyos ciudadanos se les impidió «recibir decisiones finales» sobre sus solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjeta verde y ciudadanía en EEUU.

¿POR QUÉ INVALIDÓ LA MEDIDA DE TRUMP?

Por tanto, el juez sostuvo que la pausa de USCIS «no puede atribuirse a nada que estas personas hicieran mal, sino que emana solo de la casualidad de su nacimiento».

Además, declaró que la agencia «violó las mismas leyes de inmigración que el Congreso le encargó administrar, así como las leyes administrativas» por las que se rige.

Vale recordar, que esas políticas, que incluyen el llamado ‘veto migratorio’ y una pausa a las solicitudes de asilo, se aplicaron después de que en noviembre un ciudadano afgano presuntamente disparara contra la Guardia Nacional en Washington D.C., lo que dejó una agente muerta y otra herida.

El fallo incluye, en la explicación del contexto, unas declaraciones de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, suscritas por Trump.

La exsecretaria recomendó «un veto migratorio en cada maldito país que ha inundado a nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y yonquis de la ayuda social», y arremetió contra los «invasores extranjeros».

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES IMPLICADOS?

África: Angola, Angola, Benín, Burundi, Chad, Costa de Marfil, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Gabón, Gambia, Malaui, Malí, Mauritania, Nigeria, Níger, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo y Zambia.

América: Antigua y Barbuda, Cuba, Dominica, Haití y Venezuela.

Asia y Medio Oriente: Afganistán, Birmania (Myanmar), Irán, Laos, Siria, Turkmenistán, Yemen y Palestina (documentos emitidos por la Autoridad Palestina).