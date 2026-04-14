Revelaron video inédito del amerizaje de la nave Orión, así encontraron a los astronautas al abrir la cápsula

Un nuevo video salió a la luz y muestra el momento en el que un equipo médico de la Armada arribó hasta el sitio en el que amerizaron los astronautas de la misión Artemis II y abrieron la escotilla de su módulo Orión tras su histórico viaje alrededor de la Luna.

El comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y los especialistas de misión Christina Koch y Jeremy Hansen regresaron el viernes de su misión lunar de 10 días, tras haber volado más lejos de la Tierra que ningún ser humano lo haya hecho antes.

El lunes, Wiseman compartió en X un nuevo video que muestra la perspectiva de un equipo médico de la Armada abriendo la escotilla del módulo frente a la costa de San Diego.

«Jesse, Steve, Laddy y Vlad… ¡Qué increíble sensación darles la bienvenida a bordo del Integrity después de un viaje de casi 700.000 millas! Les estaremos eternamente agradecidos por su servicio a nuestra tripulación y a la nación», escribió Wiseman en la publicación.

Tras abrir la escotilla, se oye al equipo de la Armada saludar a los astronautas. Se ve a dos miembros del equipo entrando en el módulo e intercambiando saludos con el puño con la tripulación del Artemis II.

Posteriormente, los ayudaron a salir y los trasladaron a bordo del USS John P. Murtha para una evaluación médica luego de la misión.

La nave espacial reingresó a la atmósfera terrestre el viernes a una velocidad aproximada de 40.000 kilómetros por hora, reduciendo su velocidad a unas 32 kilómetros por hora mediante una secuencia de 11 paracaídas antes de aterrizar en el océano.

Durante su reentrada, las temperaturas fuera de la nave espacial alcanzaron hasta 2760 grados celsius.