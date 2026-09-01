Revelaron que vicepresidenta de Bank of America fue una de las víctimas de violento ataque en Time Square

La vicepresidenta de selección de negocios y conflictos en Bank of America, Erin Piacenti, murió luego de que una mujer la apuñalara en el Times Square de Nueva York.

Erin Piacenti de 32 años se graduó en 2016 como abogada en la Universidad de Pensilvania, así como de la Escuela de Derecho Fordham en 2021.

El pasado 10 de agosto había celebrado su segundo aniversario de bodas. Sin embargo, la vida de esta ejecutiva acabó cuando se cruzó con una mujer con antecedentes documentados de trastornos mentales en la calle.

El ataque tuvo lugar el lunes por la tarde, alrededor de las 4:24 p.m., cerca de la intersección de la calle 41 Oeste y la Séptima Avenida. La agresora, identificada como Pamela Cisneros, de 49 años y residente de Queens, sacó dos cuchillos de cocina de una bolsa roja y comenzó a atacar personas de forma aleatoria.

En primer lugar apuñaló a un hombre de 68 años, identificado como Tak Kam, de Rhode Island, quien iba junto con su esposa de regreso a casa tras visitar a su hijo en Brooklyn. La atacante lo apuñaló por un costado y solo 20 segundos después se cruzó con Piacenti a quien la apuñaló en el abdomen.

A la abogada la trasladaron de urgencia a un hospital donde la declararon muerta poco después. Con respecto al hombre herido, ingresó al hospital en estado crítico pero lograron estabilizarlo, según informó la policía.

Los investigadores señalaron que no se trató de un ataque terrorista, sino que la mujer realizó un ataque «aleatorio e imprevisto».

Luego de apuñalar a las dos personas, la agresora se encontró con funcionarios policiales. Los uniformados le pidieron por cuatro minutos que soltara los cuchillos, pero ella se negó. «No voy a soltar nada. Preferiría matarlos a los dos», dijo.

🇺🇸 Las imágenes muestran el momento en que una mujer es abatida por la Policía de Nueva York tras matar a puñaladas a una persona y herir a otra en Times Square. La mujer ignoró las descargas de los tasers y avanzó con dos cuchillos hacia los agentes. https://t.co/GFI7uiRin5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 1, 2026

Posteriormente, procedieron a dispararle con la pistola eléctrica, pero no tuvo efecto. Ante el avance de la mujer, dos oficiales le dispararon y posteriormente la trasladaron a un hospital donde murió.

La mujer tenía antecedentes documentados de trastornos de salud mental en 2018 y 2019. No obstante, no tenía registro criminal.

«Estamos consternados y profundamente entristecidos por esta pérdida. Era una compañera muy valorada y será enormemente extrañada. Nuestros corazones acompañan a su familia y a todos sus seres queridos», afirmó el vocero de Bank of America , John Yiannacopoulos.