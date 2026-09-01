Horror en Times Square: Policía disparó a mujer que apuñaló gravemente a dos personas

La Policía de Nueva York disparó este lunes 31 de agosto, en la turística plaza de Times Square a una mujer que apuñaló a dos persona y las dejó heridas de gravedad.

La mujer atacante, que aparentemente tenía problemas de salud mental. Las dos víctimas fueron trasladadas a un hospital con heridas mortales, indica el canal ABC7, que cita fuentes policiales.

Autoridades investigan el incidente, que inicialmente fue reportado como un robo armado. Sin embargo, ahora apunta a que fue aleatorio y relacionado con la salud mental de la atacante.

El suceso tuvo lugar en pleno Times Square, cerca de la calle 42 y la Séptima Avenida, una zona habitualmente concurrida de turistas, y que fue cerrada al público temporalmente, reseñó la agencia EFE.

Las víctimas son un hombre y una mujer, pero las autoridades no han dado más datos sobre ellos.

Según se observa en videos de testigos publicados en X, la atacante se acercó blandiendo dos cuchillos a un grupo de agentes que le ordenaban soltar las armas. Ante la situación, los agentes le dispararon.

TESTIGO CONTÓ SITUACIÓN EN TIME SQUARE

Un testigo dijo al canal Pix11 que la mujer recibió primero una descarga de una pistola taser y, después de amenazar a los agentes, dos disparos.

La atacante iba vestida de manera informal, con pantalones tejanos, una camiseta rosa y un bolso cruzado, según se observa en los videos.