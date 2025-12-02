Revelaron nuevos detalles sobre la llamada entre Maduro y Trump, estas serían las propuestas

Luego de mucha especulación y silencio entre ambas partes, en las últimas horas salió a la luz de manera extraoficial los detalles de la conversación telefónica entre Nicolás Maduro y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Según cuatro fuentes informadas sobre la llamada ocurrida el 21 de noviembre, que hablaron con Reuters, Trump rechazó todas las propuestas de Maduro y le realizó una severa advertencia.

¿QUÉ LE HABRÍA PROPUESTO MADURO A TRUMP?

De acuerdo con lo reseñado por Reuters, Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa, incluida la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y el fin del caso que enfrenta ante la Corte Penal Internacional, dijeron tres de las fuentes.

También solicitó el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados ​​por Estados Unidos de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción, según las tres personas.

Asimismo, Maduro propuso que la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigiera un gobierno interino de cara a nuevas elecciones presidenciales, acotaron dos de las fuentes.

LA NEGATIVA DE TRUMP

En la llamada que duró aproximadamente 15 minutos, Trump rechazó la mayoría de las solicitudes de Maduro. No obstante, le dio un periodo de una semana para salir de Venezuela, junto a su familia, al destino de su preferencia.

De acuerdo con Reuters, la semana dada de plazo por Trump expiró el pasado viernes, por lo que el sábado el mandatario estadounidense declaró que el espacio aéreo de Venezuela estaba cerrado.

Trump confirmó el domingo que había hablado con Maduro, sin proporcionar detalles. De igual forma, la Casa Blanca se negó a dar más información, y el gobierno de Maduro tampoco se ha pronunciado.

Trump se reunió este lunes con sus principales asesores para abordar la campaña de presión sobre Venezuela, entre otros temas, según informó un alto funcionario estadounidense.