Revelan los pasos que tiene la Administración Trump para Venezuela y la transición, según la ABC

La Administración de Donald Trump avanza en distintos planes en Venezuela, incluyendo la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) para dar paso a una apertura política y elecciones presidenciales

El periodista David Alandete reveló las «fechas y siguientes pasos» que tiene planificados la Administración Trump para Venezuela. Las reformas pasan por distintos organismos, mientras se busca una recuperación económica.

En primera instancia, se espera la renovación del TSJ para mediados de diciembre. El Comité de Postulaciones seleccionará a los 32 magistrados, quienes luego serán aprobados por la Asamblea Nacional.

Poco después, se avanzaría hacia una reforma del CNE. «Sustituir a sus integrantes y retirarle la capacidad de inhabilitar candidatos o impedir la inscripción de partidos», apuntó Alandete.

Otro paso en los planes de Trump es «declarar la ausencia definitiva» de Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos desde el 3 de enero. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, «deberá impulsar este paso una vez completadas las reformas institucionales».

¿TRUMP QUIERE ELECCIONES?

Trump y altos funcionarios de su administración han dicho que, en última instancia, el objetivo de los planes en Venezuela es llegar a unas elecciones presidenciales. Según Alandete, cada vez se está más cerca de esta convocatoria.

Según esta información, una vez se declarara la ausencia de Maduro, la Casa Blanca dará «un plazo de seis meses» para convocar dichas elecciones. Sin embargo, «no hay fecha electoral anunciada» por el momento.

Junto a la convocatoria de elecciones se llevaría a cabo una «apertura política». Para ello, se va a «permitir el funcionamiento de los partidos, la libertad de prensa, las campañas electorales y el regreso de los exiliados sin represalias».

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Revisen sus buzones 📥 Adelantamos en mi carta de ABC los plazos de la Administración Trump con fechas y siguientes pasos en Venezuela: 1. Renovar el Supremo antes de mediados de diciembre. Un comité pactado entre chavismo y oposición seleccionará a los 32 magistrados, que deberá aprobar la Asamblea Nacional. 2. Reformar el Consejo Nacional Electoral poco después. Sustituir a sus integrantes y retirarle la capacidad de inhabilitar candidatos o impedir la inscripción de partidos. 3. Declarar la ausencia definitiva de Maduro. Delcy Rodríguez deberá impulsar este paso una vez completadas las reformas institucionales. 4. Convocar elecciones presidenciales. Washington habla de un plazo de seis meses desde esa declaración, aunque la Constitución establece 30 días. No hay fecha electoral anunciada. 5. Garantizar la apertura política. Permitir el funcionamiento de los partidos, la libertad de prensa, las campañas electorales y el regreso de los exiliados sin represalias. 6. Estabilizar la economía y pactar con los aparatos de seguridad. Recuperar ingresos e inversiones y garantizar que las fuerzas militares y policiales respeten el resultado electoral. EE.UU. asegura que Delcy ha aceptado los plazos y quiere completar la transición bastante antes del final del mandato de Trump, en enero de 2029. — David Alandete (@alandete) October 26, 2026



El último punto pasa por la estabilización de la economía y «pactar con los aparatos de seguridad». Así pues, la Administración Trump busca «garantizar que las fuerzas militares y policiales respeten el resultado electoral».

Desde la Casa Blanca aseguran que Delcy Rodríguez aceptó estos plazos. Ahora el gobierno estadounidense estará enfocado en «completar la transición bastante antes del final del mandato de Trump».