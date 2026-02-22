Abatido joven que intentó entrar a la residencia de Trump en Mar-a-Lago, llevaba una escopeta y un bidón de gasolina

El Servicio Secreto de EEUU informó este domingo que en la madrugada abatieron a un joven de unos 20 años, después de que intentara entrar a la residencia del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, cuando el mandatario se hallaba en Washington.
En un comunicado, el organismo indicó que el incidente tuvo lugar a eso de la 1:30 a. m., hora local.
«El 22 de febrero, alrededor de la 1:30 a. m., un hombre de unos 20 años fue baleado por agentes del Servicio Secreto de EEUU y un oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO), tras una entrada no autorizada en el perímetro de seguridad en Mar-a-Lago», señala un comunicado.
Al individuo, cuya identidad se mantiene reservada a la espera de la notificación a sus familiares, se le declaró sin vida en la escena.
De acuerdo con la versión oficial, observaron al intruso por la puerta norte de la propiedad de Mar-a-Lago. En ese momento, portaba lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible.
«Agentes del Servicio Secreto de EEUU y un oficial de la PBSO confrontaron al individuo y las fuerzas del orden realizaron disparos durante el encuentro. Ningún personal del Servicio Secreto de EEUU o de la PBSO resultó herido», añadió.
TRUMP, EN WASHINGTON JUNTO A MELANIA
Las autoridades presentes no tuvieron que resguardar a nadie, dado que el presidente no estaba en la propiedad.
«El incidente, incluyendo los antecedentes del individuo, sus acciones, el posible motivo y el uso de la fuerza, está bajo investigación por parte del FBI, el Servicio Secreto de EEUU y la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach», se agrega.
Aunque el mandatario suele pasar los fines de semana en su complejo turístico, él y la primera dama, Melania Trump, estaban en la Casa Blanca cuando se produjo la irrupción en Mar-a-Lago.
An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL
— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026