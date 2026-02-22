EEUU

Abatido joven que intentó entrar a la residencia de Trump en Mar-a-Lago, llevaba una escopeta y un bidón de gasolina

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Foto: Getty Images

El Servicio Secreto de EEUU informó este domingo que en la madrugada abatieron a un joven de unos 20 años, después de que intentara entrar a la residencia del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, cuando el mandatario se hallaba en Washington.

Contents

En un comunicado, el organismo indicó que el incidente tuvo lugar a eso de la 1:30 a. m., hora local.

Leer Más

Hermanos gemelos fueron acusados de publicar “amenazas terroristas”, estos son los cargos que enfrentarán
VIRAL: La historia de Violet, pagó más de $120 mil en múltiples cirugías para transformar su cara
Las medidas tomadas por la gobernadora de Nueva York ante brote de gripe aviar

«El 22 de febrero, alrededor de la 1:30 a. m., un hombre de unos 20 años fue baleado por agentes del Servicio Secreto de EEUU y un oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO), tras una entrada no autorizada en el perímetro de seguridad en Mar-a-Lago», señala un comunicado.

LEA TAMBIÉN: FALSA DOCTORA CAYÓ EN MIAMI TRAS OFRECER TRATAMIENTOS CON BOTOX POR INSTAGRAM, ASÍ FUE DETENIDA

Al individuo, cuya identidad se mantiene reservada a la espera de la notificación a sus familiares, se le declaró sin vida en la escena.

De acuerdo con la versión oficial, observaron al intruso por la puerta norte de la propiedad de Mar-a-Lago. En ese momento, portaba lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible.

«Agentes del Servicio Secreto de EEUU y un oficial de la PBSO confrontaron al individuo y las fuerzas del orden realizaron disparos durante el encuentro. Ningún personal del Servicio Secreto de EEUU o de la PBSO resultó herido», añadió.

TRUMP, EN WASHINGTON JUNTO A MELANIA

Las autoridades presentes no tuvieron que resguardar a nadie, dado que el presidente no estaba en la propiedad.

«El incidente, incluyendo los antecedentes del individuo, sus acciones, el posible motivo y el uso de la fuerza, está bajo investigación por parte del FBI, el Servicio Secreto de EEUU y la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach», se agrega.

Aunque el mandatario suele pasar los fines de semana en su complejo turístico, él y la primera dama, Melania Trump, estaban en la Casa Blanca cuando se produjo la irrupción en Mar-a-Lago.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

FINAL FELIZ: Policía adoptó a perrito que conmovió las redes tras ser abandonado en el aeropuerto de Las Vegas
EEUU
Abatido en México el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), alias El Mencho
Abatido en México el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), alias El Mencho
Mundo
bajón eléctrico
Fuerte bajón eléctrico afectó a Caracas y otros estados este 22Feb
Venezuela