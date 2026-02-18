Revelan la causa del fallecimiento de Jesse Jackson, luchó por años contra terrible enfermedad

La muerte de Jesse Jackson este 17 de febrero a los 84 años ha causado un gran vacío entre los defensores de derechos civiles en los Estados Unidos.

Jackson murió en un hospital rodeado de su familia tras una larga y compleja batalla contra una enfermedad neurológica degenerativa, que lo aquejaba desde 2017.

Jackson, siempre será recordado como figura clave durante el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en la década de 1960 y primer afroamericano que aspiró a la presidencia del país con un partido importante.

Protegido de Martin Luther King Jr., Jackson construyó su carrera en torno a la organización política y la mejora de las vidas de los afroamericanos, y se convirtió en una fuerza nacional durante sus dos campañas a la Casa Blanca.

A lo largo de su carrera, Jackson creó un movimiento para unir a la población cada vez más diversa de Estados Unidos, con un mensaje centrado en los estadounidenses pobres y de clase trabajadora. DETALLES DE SU MUERTE

Según los informes oficiales la muerte se debió a complicaciones derivadas de la parálisis supranuclear progresiva (PSP), una condición que le diagnosticaron recientemente pero cuyos síntomas se entrelazaron con un diagnóstico previo de Parkinson.

La PSP es una enfermedad cerebral poco común que causa problemas graves en el control de la marcha, el equilibrio y, en los movimientos oculares.

En sus etapas iniciales suele confundirse con Parkinson debido a la rigidez muscular y la lentitud de movimiento, pero la PSP progresa de forma más agresiva.

Esta condición afecta las células nerviosas del cerebro que controlan el equilibrio y el movimiento. En sus últimas apariciones el reverendo mostraba una fragilidad física evidente y dificultades para caminar.

A diferencia del Parkinson común, la PSP suele afectar más rápidamente la capacidad de hablar con claridad y de tragar.

Su situación se agravó en 2021 cuando el Covid-19 causó estragos en su cuerpo. Aunque logró sobrevivir su condición se deterioró aún más. En noviembre de 2025, lo hospitalizaron nuevamente debido a la progresión de la PSP. Desde entonces, su voz, se volvió un susurro, y perdió la capacidad de caminar, por lo que lo trasladaron a un retiro para recibir cuidados paliativos.