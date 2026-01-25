Revelan cómo dos empresas energéticas han sido claves para Trump en la venta de petróleo venezolano

El presidente de EEUU, Donald Trump, presentó su toma de control sobre las ventas de petróleo venezolano como un triunfo para los Estados Unidos, aunque su administración recurrió a las empresas energéticas Vitol y Trafigura, un par de casas comerciales extranjeras, para así vender combustible por miles de millones de dólares.

Las licencias especiales otorgadas a Vitol Group y Trafigura Group para movilizar barriles sancionados otorgan a estas firmas una ventaja en un negocio lucrativo.

Según Bloomberg, Caracas enfrenta la presión de reactivar el flujo petrolero, luego de que el bloqueo obligara a reducir la producción por el exceso de almacenamiento. Es allí donde Vitol y Trafigura aprovechan esta coyuntura para recuperar espacios en mercados clave, tras años de restricciones estadounidenses, sobre el crudo de Venezuela.

Dichas sanciones excluyeron a los comerciantes occidentales de una porción del comercio mundial de petróleo, que terminó en manos de compradores asiáticos con grandes descuentos.

“Es un gran premio para los comerciantes de materias primas y mucho más inmediato que para cualquiera de las compañías petroleras globales”, afirmó Christian Frutig, exejecutivo de materias primas de Trafigura y Standard Chartered Plc.

Asimismo, agregó que la situación actual representa “una oportunidad para volver a un negocio que antes estaba fuera de nuestro alcance”. El proceso implica recibir y ubicar compradores para decenas de millones de barriles sancionados, muchos de ellos retenidos en la flota fantasma.

LA RAZÓN POR LA QUE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP ELIGIÓ A VITOL Y TRAFIGURA

La administración Trump seleccionó a Vitol y Trafigura por su capacidad técnica para movilizar los primeros cargamentos con la mayor celeridad posible, según confirmó un funcionario. Los comerciantes ya gestionan la entrega de grandes volúmenes de crudo almacenados en el Caribe.

Actualmente, el mercado observa con qué rapidez estas empresas encontrarán compradores y bajo qué condiciones de precio. Bloomberg reportó la semana pasada el zarpe de dos petroleros desde Venezuela hacia Europa, marcando uno de los primeros envíos de este tipo en casi un año.

Una de estas embarcaciones entregará barriles directamente a la refinería de la empresa Repsol en España. Dicho movimiento representa un giro significativo en la comercialización de los recursos energéticos venezolanos bajo la supervisión de Washington.