Trump lanzó una controversial pregunta sobre extender su mandato en Estados Unidos, también refiere “números récord”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió este jueves, 22 de enero, a agitar el debate político al insinuar la posibilidad de buscar un nuevo mandato.

En un mensaje publicado en Truth Social, celebró lo que describió como “números récord por todos lados” y lanzó una pregunta que encendió la controversia: “¿Debería intentar un cuarto período?”.

En realidad, se refirió a sus candidaturas. Trump se ha postulado oficialmente como candidato a la presidencia cuatro veces, en 2000, 2016 , 2020 y 2024. También hizo campaña extraoficialmente en 2012 y consideró postularse en 2004.

Como se sabe, la propuesta choca de frente con la 22ª Enmienda de la Constitución estadounidense, que establece que ninguna persona puede ser elegida presidente más de dos veces.

Para habilitar un nuevo mandato sería necesaria una reforma constitucional, un proceso extraordinariamente complejo que requiere mayorías calificadas en el Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados.

Por ello, especialistas interpretan el comentario más como un gesto político hacia su base, que como un plan institucionalmente viable.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Trump, actualmente en su segundo período, ya había dejado entrever en ocasiones anteriores su interés por extender su estadía en la Casa Blanca.

En los últimos meses, incluso, circularon señales dentro de su entorno político —como prendas de campaña con la inscripción “Trump 2028”— que alimentaron especulaciones.

Sin embargo, hasta ahora no ha surgido ningún mecanismo concreto que permita sortear el límite constitucional sin una reforma formal.

El mensaje presidencial coincidió, en un momento, en el que altos funcionarios de Washington promueven un relato de fuerte expansión económica en este 2026.

Desde el Foro de Davos, en Suiza, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, aseguró que la economía estadounidense podría superar el 5 % de crecimiento en el primer trimestre de 2026 y acercarse al 6 % hacia fin de año, según reportó CBS.

Aunque optimistas, estas proyecciones han sido recibidas con cautela por economistas, quienes advierten sobre su sostenibilidad.

En tanto, la Casa Blanca ha respaldado su discurso con el modelo GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta, que estima un crecimiento anualizado del 5,4 % para el cuarto trimestre de 2025. No obstante, se trata de una proyección en tiempo real y los datos oficiales se conocerán en febrero.

CBS subraya, que encuestas del propio medio, indican que muchos estadounidenses esperan que Trump priorice la reducción de precios por encima de cualquier celebración de “números récord”.