Reuters: Más de 30 buques petroleros sancionados por EEUU que operan en Venezuela están en riesgo

La reciente incautación de un superpetrolero, que transportaba crudo frente a las costas de Venezuela, ha encendido las alarmas en el sector marítimo internacional. Ahora, 30 buques sancionados por Estados Unidos también podrían ser blanco del operativo militar desplegado en el Caribe.

El operativo, anunciado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, marca la primera acción directa de Washington contra un cargamento de petróleo procedente de Venezuela desde la imposición de sanciones en 2019.

Según datos de envío, citados por la agencia de noticias Reuters, más de 30 buques sancionados que operan en aguas venezolanas podrían ser objeto de nuevas medidas punitivas.

«Las sanciones previas impuestas a buques o flujos de petróleo relacionados con Venezuela han dejado a un torbellino de petroleros cargados esperando semanas e incluso meses para zarpar y evitar conflictos», destacó el medio de comunicación.

De hecho, el mismo medio, apuntó que para este miércoles, más de 80 buques cargados o en espera de cargar petróleo se encontraban en aguas venezolanas o cerca de sus costas, incluyendo más de 30 sujetos a sanciones estadounidenses, según datos recopilados por TankerTrackers.com.

Asimismo, en la nota se resaltó que la flota global «en la sombra» incluye 1.423 petroleros, de los cuales 921 están sujetos a sanciones estadounidenses, británicas o europeas, según un análisis de Lloyd’s List Intelligence, especialista en datos marítimos.

«Suelen ser antiguos, su propiedad es opaca y navegan sin la cobertura de seguro más alta para cumplir con los estándares internacionales de las grandes petroleras y de muchos puertos. Los barcos transportan principalmente petróleo sancionado de Rusia, Irán y Venezuela a destinos asiáticos, según datos de monitoreo de buques. Muchos han realizado viajes separados transportando petróleo iraní o venezolano y luego cargamentos rusos», se precisó.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

BUQUE INCAUTADO POR EEUU

En tanto, Estados Unidos difundió un video este miércoles, 10 de diciembre, en el que se observa a militares descendiendo desde un helicóptero para incautar un buque carguero frente a las costas de Venezuela, en un operativo que ha elevado las tensiones entre Washington y Caracas.

El video fue publicado en la red social X por la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi.

«Hoy, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, ejecutaron una orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán», precisó Bondi.

«Durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. Esta incautación, realizada frente a las costas de Venezuela, se llevó a cabo de forma segura. Todo en el marco de nuestra investigación, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, para prevenir el transporte de petróleo sancionado continúa», agregó la funcionaria.

Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país interceptó y confiscó el petrolero.

«Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela. Un petrolero grande, muy grande. El más grande jamás incautado, en realidad», declaró el mandatario al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

La agencia Bloomberg había informado sobre el asunto primero en exclusiva citando fuentes familiarizadas. Informaron que un petrolero sancionado por Estados Unidos terminó confiscado por el país norteamericano. En concreto, frente a las costas de Venezuela.

«Según fuentes familiarizadas con el asunto, las fuerzas estadounidenses interceptaron y confiscaron un petrolero sancionado frente a la costa de Venezuela. Una medida que representa una grave escalada de las tensiones entre ambos países», apuntó el medio.

Según analistas del medio, esta incautación podría dificultar mucho más la exportación de petróleo venezolano. Esto, ya que otros transportistas ahora probablemente se muestren más reacios a realizar sus cargamentos.