Repsol y otros socios de Pdvsa solicitan licencias en EEUU para exportar petróleo venezolano, dice Reuters

La española Repsol, italiana ENI y francesa Maurel & Prom, socias de Petróleos de Venezuela (PDVSA), han solicitado nuevas licencias al Gobierno de Estados Unidos para reanudar la exportación de crudo venezolano.

Según la agencia de noticias Reuters, cinco fuentes del sector aseguraron que las gestiones reflejan un renovado interés por el petróleo venezolano de las compañías europeas por retomar operaciones que quedaron paralizadas, tras la suspensión de permisos impuesta por Washington el año pasado.

La medida había frenado un flujo comercial que, durante años, permitió a estas empresas mantener presencia en el país sudamericano pese al complejo entorno político y sancionatorio.

De acuerdo con dos de las fuentes consultadas, las licencias solicitadas buscan replicar los términos que Estados Unidos otorgó en periodos anteriores.

Lo que se explicó, es que los socios europeos de PDVSA participan en múltiples proyectos en Venezuela y podrían necesitar autorizaciones individuales para cada uno.

Algunas solicitudes se presentaron hace meses, mientras que otras se volvieron a hacer en los últimos días, según las fuentes.

Dichos permisos permitían a las petroleras recibir crudo venezolano para abastecer sus refinerías y atender a otros clientes internacionales, mientras suministraban combustibles a Venezuela bajo un esquema de recuperación de deuda.

Este mecanismo había sido clave para sostener la operatividad de proyectos conjuntos. Al mismo tiempo, aliviar parcialmente la escasez de combustibles en el mercado interno venezolano.

Sin embargo, desde el segundo trimestre del año pasado, las exportaciones quedaron completamente detenidas. Esto, luego de que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, suspendiera las licencias vigentes.

La decisión formó parte de una estrategia más amplia para aumentar la presión sobre Nicolás Maduro. Restringiendo la capacidad de PDVSA de colocar crudo en mercados tradicionales y limitando la participación de empresas extranjeras en el sector energético venezolano.

En este contexto, Repsol asistió la semana pasada a una reunión en la Casa Blanca. En la misma, Trump instó a un grupo de petroleras internacionales a invertir en Venezuela.

El encuentro, según fuentes del sector, buscó explorar escenarios de participación extranjera bajo un marco regulatorio más alineado con los intereses de Washington. Aunque no se han revelado detalles sobre compromisos concretos o posibles condiciones asociadas a futuras licencias.

CHEVRON Y OTRAS LICENCIAS

En tanto, Valero Energy, con sede en EEUU, Reliance de la India y los comerciantes Mercuria y Glencore, también han estado en conversaciones para obtener licencias de Washington para hacer negocios con Venezuela, según fuentes de la industria.

Asimismo, Marathon Petroleum confirmó en un correo electrónico a Reuters que también estaba en conversaciones para obtener una licencia.

En tanto, Chevron espera que reciba una licencia ampliada del gobierno de Estados Unidos esta semana. La misma podría permitir una mayor producción y exportaciones del país sudamericano.