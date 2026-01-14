EEUU

Primera venta de petróleo venezolano por 500 millones de dólares fue concretada por EEUU, esto reveló un funcionario

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría completado su primera operación de venta de petróleo venezolano por un valor de 500 millones de dólares.  
La administración Trump completó su primera venta de petróleo venezolano / Archivo.

Contents

Así lo aseguró un funcionario estadounidense citado por Semafor y reseñado por medios internacionales y agencias de noticias como Reuters.  

LEA TAMBIÉN: CASA BLANCA CONFIRMÓ ACUERDO ENERGÉTICO CON VENEZUELA POR 500 MIL MILLONES DE DÓLARES, ESTO DIJO

El liderazgo interino en Venezuela ha mostrado una “cooperación total” desde que se anunció el nuevo acuerdo en materia de petróleo entre Washington y Caracas la semana pasada. 

Según explicó un funcionario de la administración estadounidense, Estados Unidos conserva una posición de “influencia” gracias al uso combinado de sanciones y la gestión de las ventas de petróleo venezolano. 

Los ingresos generados por las ventas de petróleo actualmente se mantienen en cuentas bancarias bajo el control del gobierno estadounidense. Según un segundo alto funcionario de la administración citado en el informe, la cuenta principal se encuentra en Qatar. 

De acuerdo con la fuente, «el país representaba un lugar neutral donde los fondos podían transferirse con la aprobación estadounidense y sin riesgo de embargo».

La operación de 500 millones de dólares se enmarca en un acuerdo más amplio, valorado en 2.000 millones, que contempla múltiples ventas de crudo venezolano en las próximas semanas, según el mismo funcionario.  

ACUERDOS CON VENEZUELA 

Este miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ya había valorado positivamente los resultados que han obtenido tras la detención de Nicolás Maduro y la «cooperación» por parte de autoridades venezolanas. 

En esta línea, recordó que el presidente de los Estados Unidos ha logrado cerrar dicho acuerdo energético de 500 mil millones de dólares. Un total de «31 millones de barriles de petróleo se dirigen a Estados Unidos para su venta, y ese dinero se deposita en una cuenta controlada por el gobierno estadounidense», informó.  

«El mundo nunca ha visto un éxito como este, y esto se debe a la creatividad, pero también a la acción del presidente Trump y todo su equipo de seguridad nacional», resaltó. 

«También sabemos que las autoridades interinas en Venezuela han acordado liberar a sus presos políticos», agregó. 

Vale recordar, que en este nuevo escenario político, Trump ha instado a las petroleras estadounidenses a invertir hasta 100.000 millones de dólares para reconstruir la infraestructura energética de Venezuela, devastada tras años de desinversión, sanciones y deterioro operativo. 

