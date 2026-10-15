Reportan tiroteo en escuela primaria de Bend en Oregón, hay heridos y el tirador fue abatido

EFE.- Al menos dos personas, una de ellas un menor de edad, fueron trasladadas a un hospital tras producirse este jueves un tiroteo en una escuela de primaria en la cuidad de Bend, estado de Oregón, en el este de Estados Unidos.

El sospechoso habría sido abatido a tiros por las autoridades, según informó a la prensa la directora de comunicaciones del departamento de policía de la cuidad de Bend, Sheila Miller.

BREAKING: Children are among two victims transported to the hospital following reports of an active shooter at Silver Rail Elementary School in Oregon. Police now confirm the shooter is dead. The victims’ conditions are unknown at this time. Download the FOX News app to follow this developing story: https://t.co/ISpW9FcyGB — Fox News (@FoxNews) October 15, 2026

La escuela primaria Silver Rail fue puesta en confinamiento y el Departamento de Policía de Bend habilitó un punto de reunión para las familias de los estudiantes.

LEA TAMBIÉN: María Elvira Salazar dice que Trump apoyará legalizar a algunos inmigrantes

Una gran multitud de padres y miembros de la comunidad preocupados tras el tiroteo se congregó frente a la escuela el jueves por la tarde a la espera de novedades sobre la situación. Hubo un amplio despliegue de policías y personal de emergencia, incluyendo patrullas, ambulancias y un camión de bomberos.

Asimismo, esta situación generó pánico entre los habitantes y los padres de los pequeños que se encontraban dentro de la institución educativa. Gran cantidad de ambulancias fueron desplegadas para atender la terrible situación y a los heridos en Oregón.