María Elvira Salazar dice que Trump apoyará legalizar a algunos inmigrantes

EFE.- La congresista republicana de EE.UU. María Elvira Salazar, quien busca la reelección y ganó notoriedad nacional por criticar las deportaciones del presidente Donald Trump, afirmó este jueves que el mandatario firmará una ley para regularizar a ciertos migrantes.

La legisladora de Miami de origen cubano, quien afronta una de las contiendas más competitivas en las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre, aseguró que Trump respaldará la Ley Dignidad que ella impulsa para regularizar a inmigrantes sin antecedentes criminales de sectores económicos clave, aunque sin ofrecer la ciudadanía.

«Es fácil, el presidente lo entiende, pero yo sé que esto se está hablando y que los próximos 2 años, antes de que el presidente se vaya de la Casa Blanca, va haber una reforma migratoria que va a haber resuelto un problema de 40 años. Si alguien lo puede hacer es Trump, ustedes lo conocen», señaló tras un evento en Miami.

La representante federal del Distrito 27 de Florida despertó atención nacional tras un anuncio de campaña en septiembre en el que dijo al presidente que su «política migratoria ha ido demasiado lejos» y que «los mismos hispanos que lo llevaron a la Casa Blanca en 2024 hoy se sienten traicionados».

Trump la calificó de «suave» y aseguró que él mantendría «firme» su postura, pero ella después sostuvo que habló con él y que se mostró «receptivo».

«Bueno, no es que lo convencí, es que el presidente es un hombre inteligente y sabe que la economía, en el 20 % del producto interno bruto (PIB) de este país, depende de cinco industrias que dependen de esa mano de obra intensa y que muchos de ellos no tienen papeles», contestó la legisladora.

El rival de Salazar, el demócrata Elliott Rodríguez, también de origen cubano y también expresentador de televisión, la ha acusado de ser «cómplice» de las políticas de Trump.

Pero en un evento de Miami’s Community News en Casa Cuba, ella defendió su propuesta de Ley Dignidad, proyecto bipartidista para legalizar a inmigrantes sin antecedentes criminales que trabajen en construcción, agricultura, salud, hospitalidad y alimentos.

«Hay una legislación, que es la Ley Dignidad, que es la que yo estoy presentando, que es salomónica, no les da ciudadanía, pero a la misma vez permite que se queden con una visa ‘Dignidad'», señaló.

La polémica se intensificó el pasado 1 de octubre, cuando el zar de la frontera, Tom Homan, aseveró en el sur de Florida que las deportaciones aumentarán en 2027, tras un récord de 200.000 arrestos migratorios en los últimos cuatro meses.

Salazar, quien representa uno de los distritos con más votantes de origen cubano, también prometió que Trump realizará un cambio en la isla, aunque no ofreció más detalles.

«La promesa de cambio es que también, antes de que el presidente Trump se vaya de la Casa Blanca, los Castro no estarán en Cuba», aseguró.