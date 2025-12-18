EEUU

Regalos navideños en el equipaje: las reglas de la TSA que debes conocer antes de volar en Estados Unidos

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
La TSA refuerza controles y restricciones en aeropuertos de Estados Unidos durante la temporada de fiestas para agilizar el flujo de pasajeros. / Archivo

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) anunció que, debido al aumento de pasajeros en diciembre y enero por la Navidad y Año Nuevo, se reforzarán los controles en los aeropuertos.  

Millones de personas viajan con obsequios, alimentos caseros y decoraciones, por lo que la agencia busca evitar retrasos y garantizar que los objetos transportados cumplan con la normativa federal.  

LEA TAMBIÉN: GREG BIFFLE, EXPILOTO DE NASCAR MURIÓ EN FATAL ACCIDENTE AÉREO JUNTO A SU FAMILIA Y VARIAS PERSONAS

Uno de los puntos más importantes es el cumplimiento estricto de la regla 3-1-1 para líquidos: envases de hasta 100 ml, dentro de una bolsa plástica transparente de un litro. Esto aplica a productos como vinos, licores, salsas o perfumes.  

Si superan ese límite, deben ir en el equipaje facturado. Ignorar esta norma puede derivar en la confiscación del regalo.  

Asimismo, la TSA recomienda no envolver los regalos antes de viajar, ya que cualquier paquete sospechoso será abierto para inspección. En su lugar, se sugiere usar bolsas de regalo o cajas fáciles de abrir. De esta manera, los agentes pueden revisar el contenido sin dañar el obsequio ni retrasar al pasajero.  

Sobre los alimentos sólidos como galletas, chocolates o pan pueden pasar sin problemas en el equipaje de mano.  

Sin embargo, productos líquidos o semilíquidos como mermeladas, salsas y cremas deben cumplir la regla 3-1-1 o ser despachados. También se recordó que baterías de litio sueltas, fuegos artificiales y objetos punzantes están prohibidos en cabina.  

La herramienta digital ‘What Can I Bring?’ de la TSA ayuda a los pasajeros a verificar si un objeto está permitido / Archivo

PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA  

Para aclarar cualquier duda, la TSA ofrece a los pasajeros la herramienta digital “What Can I Bring?”, diseñada para que cualquier viajero pueda ingresar el nombre o descripción de un objeto y verificar de inmediato si está permitido o restringido en el transporte aéreo. 

Además, la agencia brinda atención personalizada a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, junto con un canal directo de asistencia vía WhatsApp y teléfono, pensado para resolver dudas antes del embarque. 

La normativa vigente se mantiene en constante actualización en el portal oficial de la TSA, donde se publican de forma detallada las listas de artículos autorizados y prohibidos, tanto en el equipaje de mano como en la maleta facturada.

