Greg Biffle, expiloto de NASCAR habría muerto en fatal accidente aéreo junto a varias personas

Varias personas murieron este jueves, 18 de diciembre, en el accidente de un avión privado, al parecer de propiedad del expiloto de NASCAR Greg Biffle, que se estrelló cuando aterrizaba en un aeropuerto regional del estado de Carolina del Norte, según confirmó la oficina del alguacil del condado de Tredell.

De acuerdo con medios estadounidenses y la agencia EFE, la aeronave, una Cessna C550 con capacidad para hasta siete pasajeros, se estrelló alrededor de las 10:15 de la mañana en el aeropuerto regional de Statesville, a unos 70 kilómetros al norte de Charlotte (Carolina del Norte), minutos después de despegar de esa terminal.

De momento, se desconocen las causas del accidente del avión y se están investigando por las autoridades competentes.

El alguacil Darren Campbell dijo en rueda de prensa que hubo varios fallecidos, pero no precisó su número.

En tanto, medios locales como People informaron que el avión es propiedad de Biffle, conocido por haber realizado numerosas misiones de rescate en helicóptero –en el oeste de Carolina del Norte– tras el paso del huracán Helene en 2024.

Imágenes difundidas desde el aeropuerto mostraron la aeronave envuelta en una gran bola de fuego tras el impacto. Se precisó que los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar, mientras la zona permanece acordonada y las autoridades continúan con las investigaciones.

Big Breaking 🚨 HUGE EXPLOSION at Statesville Regional Airport in North Carolina, US. Airport says plane crashed while landing, emergency crews on site. According to the news, the aircraft was a private jet, and there were no survivors, local media says. Video 📷#PlaneCrash pic.twitter.com/EOGQapg37o — Globally Pop (@GloballyPop) December 18, 2025

¿SE ENCONTRABA EL PILOTO DE NASCAR EN EL AVIÓN?

El piloto de NASCAR Greg Biffle y su esposa e hijos estaban a bordo de su avión, cuando se estrelló este jueves por la mañana en Carolina del Norte, según un amigo que fue consultado por el mencionado medio de comunicación.

Tras difundirse la noticia, el piloto de NASCAR y amigo cercano de Biffle, Garrett Mitchell —más conocido en internet como Cleetus McFarland— confirmó que su colega viajaba junto a su familia en el avión.

«Lamentablemente, puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Christina, su hija Emma y su hijo Ryder estaban en ese avión, porque iban a pasar la tarde con nosotros», escribió Mitchell en Facebook. «Estamos devastados. Lamento mucho compartir esto», agregó en la publicación citada por People.

Biffle se casó con Cristina Grossu en 2023 y tiene un hijo de cinco años, Ryder. Además, tiene una hija, Emma, de 14 años, con su exesposa Nicole Lunders.

Vale aclarar, que la policía no ha confirmado la identidad de los fallecidos hasta ahora.

Biffle y Mitchell se hicieron amigos cercanos a lo largo de los años, se unieron por su amor por los autos de carrera y contribuyeron a la comunidad a través de los esfuerzos de socorro a localidades devastadas por huracanes.

Según la página especializada FlightAware, el avión tenía previsto volar a Sarasota, Treasure Cay y Fort Lauderdale, en Florida, antes de regresar a Statesville en la noche.