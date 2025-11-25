Caraota Show

Filtraron las primeras imágenes de Sean “Diddy” Combs en la prisión, en esto estaría trabajando

Angel David Quintero
Diddy

El medio TMZ filtró las primeras imágenes que muestran a Sean “Diddy” Combs trabajando en la biblioteca que se encuentra en la prisión en la que está cumpliendo su pena por dos delitos de transporte de personas para ejercer prostitución.

En uno de los videos se ve al magnate de la música finalizando su trabajo la noche del viernes en la biblioteca multimedia de Fort Dix ubicada en la capilla, donde ayuda a entregar películas y materiales religiosos a los reclusos.

En las imágenes se puede ver a Diddy con un gorro marrón y una indumentaria típica de invierno. Mientras que en otro video aparece sin el gorro, mostrando las canas que cubren todo su cabello y su uniforme gris de prisión.

El rapero se ve relajado mientras conversa plácidamente con otros reclusos en el pasillo. De igual forma, han salido a la luz una serie de fotografías en las que aparece alegre.

Diddy está cumpliendo una condena de 50 meses luego de que un jurado lo declarara culpable. Se espera que sea liberado en 2028.

Estas imágenes aparecen luego de la polémica que se desató en los últimos días en la que acusaron a Diddy de emborracharse con alcohol casero tras las rejas y supuestamente también participó en una llamada a tres bandas, lo cual viola las normas de la prisión.

