«Existe un temor inmenso»: Mónica Pasqualotto relató el tenso momento que se vive en Doral por redadas de ICE

La actriz y presentadora venezolana Mónica Pasqualotto relató la tensa situación y el temor que se vive en Doral (condado de Miami-Dade, Florida) a raíz de las recientes redadas ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en dicha ciudad, la cual alberga a una de las comunidades venezolanas más grandes del país.

Durante una entrevista concedida a la periodista Shirley Varnagy, la animadora precisó que existe un «temor inmenso» por la forma en que se están llevando a cabo las detenciones. «No es que llegan a un sitio de repente como hacían antes y comenzaban a chequear. Hoy hasta revisan la placa del auto, verifican si la persona tiene residencia o no y te piden los papeles», aseveró.

En sus palabras, existe un protocolo legal claro al que la comunidad debe estar atenta: «Tú te apegas a la ley y puedes decirle al oficial de ICE que, si no has sido detenido por una infracción de tránsito —porque hiciste algo incorrecto manejando—, no tienes por qué entregar tu documentación sin la presencia de un abogado».

En ese sentido, Pasqualotto relató el caso de un conocido con seis años en EE. UU. y un proceso de asilo pendiente, quien le confesó estar preparando un expediente con sus documentos «por si me pasa algo, poder tener respaldo».

«Estamos hablando de gente trabajadora, no de criminales. Gente que viene, paga impuestos, trabaja todos los días y busca un mejor futuro para su familia», añadió.

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SEÑALAMIENTOS CONTRA EL SISTEMA MIGRATORIO

Para la actriz, resulta injusto el accionar de las autoridades en Doral, pues considera que lo correcto sería que «todas las personas con un proceso de asilo abierto cuenten con un debido proceso legal, vayan a corte y puedan defender su caso para ver si se los aprueban o no; pero no estas redadas en las que recogen a todo el mundo tengan asilo, papeles o permisos de trabajo».

«Es una situación súper compleja porque en este país uno no se puede dar el lujo de no salir a trabajar. El sentimiento es de demasiada impotencia, porque la forma en que lo están haciendo es lo que está fallando», sentenció.

Pasqualotto cuestionó además que el migrante en Doral, que procura mantenerse en regla, «tenga que cargar con las consecuencias de un sistema migratorio sin capacidad de respuesta y colapsado».

«Si el sistema migratorio tuviese capacidad de respuesta desde hace 20 años, no estaríamos en esta situación. Hay gente aquí con asilo pendiente desde hace dos décadas», puntualizó.