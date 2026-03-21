Reconocido médico de celebridades fue arrestado en Miami tras ser acusado de algo aberrante

La policía de Miami arrestó al doctor Ronald Freedman DeMeo, un reconocido médico especialista en temas de dolor, por la presunta agresión sexual a una paciente de 29 años por presuntamente cometer abuso en su contra mientras estaba sedada.

El médico de 63 años enfrentó a la justicia el miércoles pasado en su propio consultorio ubicado en la zona de SW 3rd Ave. Las autoridades impusieron restricciones severas al profesional mientras avanza la investigación por los hechos ocurridos en octubre de 2025.

La jueza de circuito Mindy S. Glazer ordenó el arresto domiciliario total del imputado con monitoreo electrónico mediante un brazalete GPS. La magistrada prohibió terminantemente cualquier tipo de acercamiento o comunicación entre el médico y la mujer que presentó la denuncia. Durante la audiencia, la jueza detalló las condiciones de su reclusión y suspendió de inmediato su licencia para ejercer la medicina.

«Aléjese de la víctima, no tenga contacto con la víctima, directo ni indirecto, en persona, por escrito, telefónicamente o a través de terceros. Arresto domiciliario con monitor GPS. Esto es un arresto de nivel 1, encierro total», precisó Glazer durante el acto judicial. El especialista permanecerá bajo custodia del sistema hasta que el tribunal emita una nueva orden sobre su situación procesal.

PRESUNTA VÍCTIMA DE FREEDMAN DEMEO NARRÓ LO OCURRIDO

La víctima relató a los investigadores que acudió al centro médico para un procedimiento estético de seguimiento donde recibió sedación con óxido nitroso. Según su testimonio, una empleada del lugar le ofreció una copa de vino antes de que ella perdiera el control de su cuerpo. La paciente recordó ver a DeMeo cerrar las persianas de la sala justo antes de quedar completamente inconsciente, reseñó Infobae.

«Recuerdo sentir como si me empujaran hacia abajo en lo que creo que era una oficina», especificó la mujer en su declaración jurada ante la policía de Miami-Dade. Asimismo, afirmó que al despertar encontró al médico sobre ella cometiendo el acto sexual sin que pudiera defenderse por el efecto de las drogas. «Simplemente cerré los ojos deseando que el ataque terminara», consignó en su testimonio.

La fiscalía cuenta con un video hallado en el teléfono de la víctima que registra la escena y que el agente del caso validó como prueba. La defensa de DeMeo sostiene que las imágenes demuestran un encuentro consensuado y vinculan la denuncia con una supuesta demanda previa por extorsión. Los abogados cuestionaron por qué una persona sedada grabaría el episodio con su propio dispositivo móvil.

DeMeo goza de una alta visibilidad mediática con casi un millón de seguidores y una lista de clientes que incluye a celebridades como la tenista Serena Williams. El canal WSVN-TV informó que el video cayó al suelo y comenzó a grabar de manera accidental durante el ataque, según la explicación de la denunciante. La justicia evaluará ahora este material audiovisual para determinar la responsabilidad penal del médico.