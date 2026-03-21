GEORGIA: Discutió con su amigo de la infancia por propasarse con su esposa y todo terminó en tragedia

Una disputa callejera en Georgia terminó con la vida de Jacob Garrett Cothern, un hombre de 35 años, a manos de su amigo de la infancia, identificado como Brandon Dale Frick, luego de que discutieran por presuntamente propasarse con su esposa y, ante el reclamo de la víctima, este decidió descargarle un arma de fuego el pasado 13 de marzo.

Agentes policiales acudieron a un reporte de disparos cerca de la intersección de Snelson Street y Old Brunel Street. Al llegar al sitio, las autoridades encontraron a la víctima con múltiples heridas de bala y lo declararon sin vida en la misma escena del crimen. Mientras se desplazaban, los oficiales localizaron a Frick a poca distancia del lugar mientras portaba un arma.

El sospechoso intentó huir, pero la policía logró capturarlo sin incidentes para trasladarlo a la cárcel del condado de Ware. Actualmente, el acusado permanece detenido bajo custodia y no tiene derecho a fianza por los delitos de asesinato y posesión de arma. Buffy Cothern, esposa de la víctima, presenció todo el ataque y relató los detalles previos a la tragedia.

ESPOSA DE LA VÍCTIMA RELATÓ EL ATAQUE DE DALE FRICK

La mujer conducía el vehículo mientras la pareja le daba un aventón a Frick debido a su larga amistad. Según su versión, el acusado tocó su brazo de manera inapropiada durante el trayecto, lo que la obligó a detener el automóvil cerca de una iglesia. En ese momento, Jacob Garrett Cothern le exigió a su amigo que se bajara del coche de inmediato.

La negativa de la pareja a llevar al sospechoso hasta su casa desencadenó el violento ataque en plena vía pública. «Sacó un arma y le disparó una vez. Cuando mi esposo cayó, le decía que se levantara y lo llevara a casa. Luego volvió a dispararle», relató Buffy Cothern sobre la crueldad del agresor. La esposa aseguró que el atacante actuó «sin ningún remordimiento».

La mujer describió a su esposo como un hombre alegre y trabajador que estaba totalmente comprometido con reconstruir su vida personal. La pareja se casó en 2024 y ambos compartían un proceso activo de recuperación de adicciones para salir adelante. Cothern llevaba dos años fuera de prisión y gozaba de estabilidad laboral en el servicio público local.

La víctima planeaba continuar con sus estudios académicos y obtener una licencia de conductor comercial para mejorar su futuro. «Me dio el amor y la estabilidad que nunca había tenido», expresó su esposa al recordar el impacto positivo de Jacob en su vida, reseñó La Opinión.

Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras esperan fijar la fecha de la próxima audiencia.