La historia de Brayan, el colombiano que se quitó la vida en custodia del ICE y desató protesta de Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, instó este miércoles, 27 de mayo, a la cartera de Asuntos Exteriores a presentar una protesta formal al Gobierno de Estados Unidos por el suicidio de un joven compatriota cuando estaba bajo arresto del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

«Se suicidó un joven colombiano en un campo de concentración del ICE del Gobierno estadounidense. Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio», escribió Petro en sus redes sociales.

«La cancillería colombiana debe entregar nota de protesta y el gobierno de EEUU debe reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos. Un homenaje de toda la juventud colombiana a Brayan Rayo Garzón. QEPD», agregó el mandatario colombiano

Petro hizo referencia al caso de Brayan Rayo Garzón, quien el 8 de abril de 2025 apareció muerto en su celda de un centro de detención del ICE en Misuri.

Se suicidio un joven colombiano en un campo de concentración de *ICE del gobierno estadounidense. Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio. La cancillería colombiana debe entregar nota de protesta y el gobierno de EEUU debe reflexionar cómo la política… https://t.co/SF5k6IrFNd — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 27, 2026

¿QUÉ SE SABE DE ESTE JOVEN COLOMBIANO?

El joven de 26 años —quien tenía COVID-19, fiebre, ansiedad y fueron supuestamente ignoradas sus peticiones de ayuda psicológica—, se quitó la vida después de que le negaran hablar con su madre.

«Sé que tienes familia y entiendes la preocupación que sienten por nosotros», expresó en una nota escrita a mano dirigida a uno de los guardias. «Que Dios te bendiga», acotó en la misiva el joven colombiano.

De acuerdo con documentos penitenciarios examinados por la agencia de noticias Associated Press (AP) y citados por la revista Semana, el guardia recibió la nota y aseguró que atendería la petición.

Sin embargo, cerca de una hora más tarde, a Rayo Garzón lo encontraron inconsciente dentro de su celda, con una sábana enrollada alrededor del cuello. Posteriormente, la autopsia determinó que la causa de su muerte fue el suicidio.

El fallecimiento marcó el inicio, además, de una preocupante serie de suicidios ocurridos en centros de detención migratoria administrados por el ICE durante el presente segundo mandato de Trump.