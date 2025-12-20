Recabarán datos biométricos a todos los extranjeros que pasen por un control fronterizo a partir de esta fecha

La administración de Donald Trump sigue con los ajustes en su política migratoria y ahora aplicará un control biométrico obligatorio a todas las personas que pasen por un punto de control fronterizo y no hayan nacido en Estados Unidos (EEUU).

Este procedimiento incluye fotografiar al extranjero y tomar sus datos biométricos al entrar o salir del territorio norteamericano, así esté en condición legal.

La medida se aplicará a partir del próximo 26 de diciembre, poniéndose en marcha primero en aeropuertos y puertos marítimos, y por último, en terminales o aduanas terrestres.

La medida incluye a todos los no ciudadanos, es decir, quienes tengan una visa, sean residentes o trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores. Todos deberán entregar sus huellas dactilares, y someterse a un escaneo del iris, retratarse y, en algunas ocasiones, dejar registros de su voz.

SE GUARDARÁN EN BASE DE DATOS POR 75 AÑOS

Las autoridades justifican la directriz como parte de un nuevo esfuerzo para combatir posibles amenazas terroristas.

Asimismo, intentan frenar el uso fraudulento de documentos de viaje, la sobrestadía de los visitantes, e información incorrecta o incompleta de los viajeros.

El Departamento de Seguridad notificó que la información genética de los extranjeros se guardará en las bases de datos por 75 años.

Ciertamente, la recolección de datos biométricos no es nada nuevo, pero el hecho de que ahora se tomen a la salida del país supone un cambio fundamental en la política fronteriza y de vigilancia de Washington.

Esta acción se suma a la intención de las autoridades de exigir que los viajeros revelen hasta cinco años del historial de sus redes sociales al ingresar a territorio estadounidense.

La propuesta de la Administración de Trump aplicaría a los visitantes que proceden de países incluidos en el Programa de Exención de Visado, entre los que se encuentran una veintena de países europeos y otros como Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Japón.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) es partidaria de que la norma incluya la lista actualizada de los números telefónicos del viajero en los últimos cinco años, direcciones IP y correos electrónicos.

La misma se encuentra actualmente en fase de consulta pública del Registro Federal, pero las autoridades no están obligadas a acatar las recomendaciones que ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil hagan al respecto.

Por último, la administración de Trump advirtió que no solo está interesada en obtener el registro de los datos de los extranjeros que visitan el país, también pondrá bajo la lupa a los residentes permanentes para detectar posibles irregularidades en la obtención de su green card.