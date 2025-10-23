Ranking 2025: Estas son las ciudades más seguras de Estados Unidos

En un país donde la seguridad urbana va mucho más allá de evitar el crimen, el sitio especializado WalletHub publicó su informe anual sobre las ciudades más seguras de Estados Unidos en 2025.

El estudio analizó más de 180 urbes, evaluando 41 indicadores clave que incluyen tasas de delitos violentos, muertes por accidentes de tránsito, desempleo, pobreza, acceso a servicios de salud, estabilidad financiera y riesgo de desastres naturales.

El primer lugar del ranking lo ocupa Warwick, en Rhode Island, una ciudad de Nueva Inglaterra que destaca por sus bajos índices de criminalidad, buena infraestructura sanitaria y estabilidad económica.

Le siguen Burlington (Vermont), South Burlington (Vermont), Nashua (New Hampshire) y Columbia (Maryland), todas con sólidos desempeños en seguridad comunitaria y resiliencia frente a amenazas naturales.

Estas ciudades comparten características como poblaciones medianas, buena planificación urbana y acceso equitativo a servicios básicos.

NUEVA YORK FUERA DEL TOP 100

En contraste, Nueva York no logró posicionarse entre las más seguras del país. Aunque la ciudad ha mejorado en ciertos indicadores de seguridad, su densidad poblacional, alto costo de vida y desigualdad económica la mantienen fuera del top 25.

De hecho, Nueva York se posicionó en el lugar 117 del ranking, una ubicación que evidencia las complejidades que enfrenta la ciudad más emblemática del país, más allá de los índices delictivos o el bullicio característico de su entorno urbano.

¿CUÁLES FUERON LAS CIUDADES MENOS SEGURAS?

En contraste con las ciudades mejor valoradas, WalletHub también reveló cuáles son las más peligrosas de Estados Unidos.

El ranking incluye ciudades como Nueva Orleans (Luisiana), Memphis (Tennessee), Detroit (Michigan) y Baltimore (Maryland), caracterizadas por elevados índices de criminalidad, pobreza y desempleo.

Houston (Texas) y Filadelfia (Pensilvania) también aparecen en la lista, afectadas por desafíos económicos y sociales que incrementan los riesgos tanto en términos de seguridad personal como de estabilidad financiera para sus habitantes.

ASÍ QUEDÓ EL RANKING DE LAS 50 CIUDADES MÁS SEGURAS