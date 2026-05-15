Quieren invertir millones en Venezuela: Lo que se sabe de la firma ligada a Trump que está impulsando operaciones empresariales

Una firma de inversión vinculada al entorno financiero del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una sociedad de adquisición con propósito especial (SPAC), con la que busca recaudar 200 millones de dólares para impulsar operaciones empresariales en Venezuela, en medio del nuevo escenario económico abierto tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

De acuerdo con Financial Times, la compañía, asociada a Yorkville, registró la iniciativa ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, un paso que marca su entrada formal en un ciclo de inversiones orientado a mercados latinoamericanos en recuperación como Venezuela.

Según el documento citado por el medio de comunicación, la firma sostiene que países como Venezuela atraviesan una etapa en la que será necesaria una inyección sustancial de capital para revertir años de subinversión y aprovechar la mejora de las condiciones macroeconómicas.

Este diagnóstico se alinea con la visión de actores estadounidenses, que ven en la fase de estabilidad venezolana una oportunidad para reposicionar capital privado.

El vehículo financiero creado —una SPAC— permite captar fondos en el mercado bursátil con el objetivo de adquirir posteriormente una empresa operativa, evitando el proceso tradicional de una oferta pública inicial.

Este mecanismo, ampliamente utilizado en Wall Street durante la última década, ofrece rapidez y flexibilidad para concretar adquisiciones estratégicas, especialmente en entornos donde la institucionalidad económica está en transición.

Para los inversionistas ligados al trumpismo, Venezuela representa un terreno fértil tras los recientes cambios políticos y regulatorios.

CAPTURA DE MADURO

El anuncio llega meses después de la captura de Maduro y Flores por fuerzas especiales estadounidenses, un hecho que reconfiguró el poder en Caracas y abrió un nuevo marco económico impulsado por Washington.

En este contexto, Delcy Rodríguez asumió el liderazgo del gobierno interino con respaldo de Estados Unidos, y se aprobó una reforma petrolera que reduce el peso operativo de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y amplía la participación privada en la explotación de crudo.

Esta apertura, ha sido interpretada por firmas estadounidenses, como una señal clara de que Venezuela busca atraer capital extranjero para reactivar su industria energética.