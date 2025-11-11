¿Quiénes eran las víctimas a bordo del avión estrellado en Florida? Autoridades revelaron nuevos detalles

Las víctimas del accidente aéreo ocurrido en Coral Springs, Broward, en Florida (EEUU), fueron identificadas como un padre y su hija quienes viajaban con destino a Jamaica en una misión de ayuda humanitaria tras el paso del huracán Melissa.

De acuerdo con la información reseñada por El Nuevo Herald, el fundador del ministerio cristiano Ignite the Fire, Alexander Wurm, de 53 años, y su hija Serena, de 22, fueron identificados como las víctimas del accidente de avión ocurrido este lunes, 10 de noviembre.

Originarios de las Islas Caimán, ambos se dirigían a Jamaica para entregar ayuda humanitaria a los afectados por el huracán Melissa.

La organización destacó que el último viaje de padre e hija, reflejó su compromiso con la fe y la solidaridad.

“Buenas noches, familia. Quiero aprovechar este momento para comunicarles una noticia devastadora: lamentamos profundamente la trágica pérdida de nuestro querido hermano, Alexander Wurm (53), y su hija Serena (22), quienes fallecieron en un accidente aéreo esta mañana, 10 de noviembre de 2025, mientras llevaban ayuda humanitaria a Jamaica”, informó el ministerio religioso en su cuenta de Facebook.

DEDICADOS A LA SOLIDARIDAD

Wurm fue el creador del ministerio Ignite the Fire, una iniciativa que buscaba inspirar y fortalecer a la juventud mediante misiones y programas de evangelización en distintas islas del Caribe.

La organización subrayó que su propósito siempre fue “formar voluntarios comprometidos con transformar realidades, promoviendo liderazgo y participación comunitaria”.

El ministerio recordó que Wurm se distinguía por su cercanía y generosidad, cualidades que marcaron su trayectoria. A lo largo de su vida, dedicó tiempo y energía a servir a otros, llevando el mensaje del evangelio y ofreciendo apoyo en numerosos países.

Su legado, señalaron, es el de un hombre que trabajó sin descanso para transmitir fe, compasión y esperanza donde más se necesitaba.

Serena, indicó Ignite the Fire, seguía los pasos de su padre y también realizaba trabajo humanitario. “Juntos, su último viaje personificó la generosidad y la valentía, recordándonos el poder del servicio y el amor”, recalcaron.

SOBRE EL ACCIDENTE

El accidente ocurrió cerca de las 10:19 de la mañana de este lunes, cuando la aeronave, un Beechcraft King Air B100, despegó del Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale con destino a Montego Bay, Jamaica, y se estrelló contra un lago en una zona residencial de Coral Springs.

El vuelo tenía como objetivo transportar víveres y suministros recolectados por la comunidad caribeño-estadounidense del condado de Broward, que se movilizó tras el paso del huracán Melissa.

Este ciclón de categoría 5 golpeó Jamaica a finales de octubre, dejando una estela de destrucción y miles de personas afectadas. La misión representaba un esfuerzo solidario para llevar ayuda urgente a las zonas más golpeadas por el desastre natural.

Todavía no está claro qué provocó el siniestro. Además, se informó que ninguna persona en tierra resultó herida.

El huracán también devastó partes de Haití, Cuba y la República Dominicana.