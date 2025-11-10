Dos fallecidos al estrellarse avión en Florida: Llevaban ayuda humanitaria a Jamaica tras huracán Melissa

Dos personas murieron este lunes, 10 de noviembre, tras el accidente de una avioneta que transportaba ayuda humanitaria hacia Jamaica, luego de estrellarse en un vecindario residencial de Coral Springs, en Florida (EEUU).

De acuerdo con la información obtenida y proporcionada por NBC Miami, la avioneta había partido minutos antes del Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale con destino a Montego Bay, cargada de suministros para los damnificados del huracán Melissa.

LEA TAMBIÉN: FILTRAN NUEVO Y ESCALOFRIANTE VIDEO DEL MOMENTO EN QUE AVIÓN DE CARGA SE ESTRELLÓ CERCA DEL AEROPUERTO DE KENTUCKY

Lo que se precisó, es que el siniestro ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana en la zona de Windsor Bay, un vecindario cercano a un lago en Coral Springs.

Asimismo, se detalló que la avioneta, un modelo Beechcraft King Air, perdió el control poco después del despegue y cayó en un estanque detrás de varias viviendas.

¿QUIÉNES VIAJABAN EN EL AVIÓN?

Las primeras informaciones señalaron que a bordo viajaban dos personas, quienes fallecieron en el accidente y, hasta ahora, no han sido identificadas públicamente.

Por tanto, el operativo de emergencia se convirtió rápidamente en una operación de recuperación, mientras buzos inspeccionaban el estanque para localizar restos de la aeronave y confirmar el número de víctimas.

La escena fue descrita como de gran impacto, con escombros flotando en el agua y un perímetro de seguridad establecido para evitar riesgos adicionales.

«Tenemos aquí a nuestro departamento de policía con sus buzos; pronto realizarán una misión de recuperación. En nuestra inmersión inicial no pudimos encontrar víctimas ni grandes restos del fuselaje», declaró el subjefe de bomberos de Coral Springs, Mike Moser.

«Todavía no hemos encontrado el avión completo; creemos que podría estar fragmentado, pero aún no lo sabemos con certeza, ya que esta información es muy preliminar», agregó.

¿EL AVIÓN IMPACTÓ EN ALGUNA DE LAS CASAS?

Aunque el impacto generó alarma entre los residentes, las autoridades confirmaron que ninguna casa sufrió daños mayores. Asimismo, la policía informó que ningún residente que se encontrara en la zona resultó herido.

Lo que se informó, es que equipos de bomberos y la propia policía acudieron de inmediato para asegurar el área y comenzar las labores de rescate.

Mientras, las tomas aéreas captadas por un helicóptero revelaron la trayectoria final de la avioneta: en su descenso, habría rozado las copas de algunos árboles y derribado parte de la cerca de un patio trasero antes de terminar en el pequeño lago del vecindario. De hecho, una de las ruedas del avión quedó a la vista junto a una piscina doméstica.

HURACÁN MELISSA EN EL CARIBE

El vuelo tenía como objetivo transportar víveres y suministros recolectados por la comunidad caribeño-estadounidense del condado de Broward, que se movilizó tras el paso del huracán Melissa.

Este ciclón de categoría 5 golpeó Jamaica a finales de octubre, dejando una estela de destrucción y miles de personas afectadas. La misión representaba un esfuerzo solidario para llevar ayuda urgente a las zonas más golpeadas por el desastre natural.

El huracán también devastó partes de Haití, Cuba y la República Dominicana.