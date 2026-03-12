¿Quiénes controlan la fortuna de Epstein? Filtran los nombres de dos personas que podrían destapar cómo funcionaba su red

La figura de Richard Kahn y Darren Indyke, dos hombres poco conocidos fuera de los expedientes judiciales, ha cobrado una relevancia inesperada desde la caída de Jeffrey Epstein.

De acuerdo con un amplio reportaje de BBC Mundo, ambos fueron durante años parte del círculo más cercano de Epstein y, tras su muerte en 2019, se convirtieron en los únicos albaceas de su patrimonio.

Su papel, antes discreto, ahora se encuentra bajo el escrutinio público y político, especialmente por el acceso que tienen a la fortuna, los documentos y secretos que Epstein dejó atrás.

El episodio ocurrido durante el allanamiento del FBI a la mansión de Epstein en Nueva York ilustra la magnitud de su influencia. Cuando los agentes forzaron una caja fuerte y encontraron diamantes, dinero en efectivo, pasaportes y discos duros, un error en la orden judicial les impidió incautarlos de inmediato.

Para cuando regresaron, la caja fuerte estaba vacía. Según documentos del FBI, fue Kahn quien ordenó trasladar el contenido a su propia casa, aunque posteriormente devolvió las maletas intactas.

Aun así, nunca reveló quién le pidió mover los objetos, un silencio que alimenta sospechas sobre su rol en la estructura interna de Epstein.

Lo más controversial, es que no hay constancia de que Kahn haya sido investigado formalmente por su participación en la operación criminal de Epstein.

Su abogado sostiene que ha cooperado plenamente con las autoridades. Lo mismo ocurre con Indyke, defensor legal de Epstein desde hace décadas, quien también ha negado cualquier irregularidad.

Ambos insisten en que nunca presenciaron abusos ni fueron informados de ellos, y que ningún tribunal ha determinado que hayan cometido delito alguno.

¿POR QUÉ TANTA ATENCIÓN SOBRE ELLOS?

Lo primero a tomar en cuenta, es que su posición como albaceas los coloca en el centro de la controversia.

También el hecho de que Epstein los nombró apenas dos días antes de morir, transfiriendo todo su patrimonio a un fideicomiso administrado por ellos.

Desde entonces, han gestionado indemnizaciones para sobrevivientes, entregado documentos al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y manejado cientos de millones de dólares en activos.

También en su función de coalbaceas, Indyke y Kahn acordaron indemnizaciones a las sobrevivientes e incluyeron condiciones que impedían a quienes aceptaran los fondos emprender acciones legales contra ellos personalmente.

Asimismo, los documentos judiciales revelan que ambos tenían autoridad para firmar prácticamente todas las cuentas de Epstein y participaron en la administración de múltiples corporaciones vinculadas al financiero.

Algunas de estas entidades, según alegatos en tribunales, habrían sido utilizadas para facilitar pagos a víctimas y reclutadoras dentro de la red de tráfico sexual.

Aunque los abogados de Kahn e Indyke rechazan estas afirmaciones, los expedientes muestran que recibieron millones en honorarios y préstamos, y que incluso habrían intervenido en matrimonios forzados para permitir que mujeres víctimas permanecieran en Estados Unidos.

EL CONGRESO LOS ESTÁ INTERROGANDO

Por tanto, el Comité de Supervisión del Congreso considera que Kahn e Indyke podrían ser piezas clave. En concreto, para entender cómo operaba realmente la red de Epstein.

Legisladores como Suhas Subramanyam señalan que las víctimas los mencionan como personas con conocimiento profundo de las actividades financieras y logísticas del multimillonario.

Por ello, ambos fueron citados a declarar: Kahn ya compareció este miércoles, 11 de marzo, mientras que Indyke lo hará el 19.

Las sobrevivientes esperan que hablen con claridad y no se amparen en la Quinta Enmienda para evitar responder.