EEUU

Al mejor estilo de una escena de Titanic: La estatua de Trump y Epstein frente al Congreso de EEUU que se viraliza

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Jeffrey Epstein y Donald Trump posando juntos para una fotografía / Archivo

Una escultura que representa al presidente de los Estados Unidos Donald Trump acariciando al sonriente delincuente sexual Jeffrey Epstein, en parodia a una de las escenas más famosas de Titanic, apareció frente al Capitolio de los Estados Unidos.

La obra pública, titulada «King of the World», la realizó el artista o artistas anónimos que utilizan el seudónimo The Secret Handshake. En la esculta ambos personas imitan la icónica escena del Titanic en la que Jack (Leonardo DiCaprio) y Rose (Kate Winslet) en la proa del desafortunado barco.

Leer Más

La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos emitió un fallo dividido (2-1) que avala la aplicación de la Ley SB 264, una normativa impulsada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en 202, que prohíbe la compra de propiedades a extranjeros, incluyendo a los venezolanos.  
Programa para facilitar deportación de migrantes ilegales en Florida podría ser ampliado
EN FOTOS: María Corina Machado llega a la Casa Blanca para un almuerzo con Donald Trump
Biden vuelve al ruedo: Viajará a Berlín tras paso del huracán Milton
Trump
EFE/EPA/WILL OLIVER

«La trágica historia de amor entre Jack y Rose se basó en viajes de lujo, fiestas escandalosas y desnudos secretos», reseñó una placa que acompaña la obra. «Este monumento honra el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein. Una amistad aparentemente cimentada en viajes de lujo, fiestas escandalosas y desnudos secretos».

LEA TAMBIÉN: MARCO RUBIO FIGURA EN LISTA DE TESTIGOS EN CASO DE MIAMI VINCULADO CON GOBIERNO DE MADURO

De igual forma, los activistas colocaron 10 grandes pancartas con fotografías de Epstein y Trump a los lados de la estatua.

Recientemente, el Departamento de Justicia subió a la biblioteca de Epstein documentos inéditos del FBI que detallan acusaciones de abuso contra Trump. Según los documentos, una mujer alegó haber tenido un encuentro sexual con Trump, a quien conoció a través de Epstein. Esto cuando tenía entre 13 y 15 años.

«El presidente se ha estado refiriendo a sí mismo como un rey en las publicaciones de Truth Social. Y queríamos honrar ese deseo de ser rey convirtiéndolo en una versión de una de las referencias más icónicas de la cultura estadounidense», dijo The Secret Handshake a Hyperallergic en un correo electrónico.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Yulimar Rojas: «Siento que estoy renacida, convertida en puro fuego y potencia»
Deportes
Fiscal
La advertencia de la Plataforma Unitaria sobre la designación del nuevo Fiscal General y el Defensor del Pueblo
Venezuela
Bancamiga fusiona arte y finanzas con el mural «Narrativas globales» en su Agencia Altamira
Caraota Tips