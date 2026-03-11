Al mejor estilo de una escena de Titanic: La estatua de Trump y Epstein frente al Congreso de EEUU que se viraliza

Una escultura que representa al presidente de los Estados Unidos Donald Trump acariciando al sonriente delincuente sexual Jeffrey Epstein, en parodia a una de las escenas más famosas de Titanic, apareció frente al Capitolio de los Estados Unidos.

La obra pública, titulada «King of the World», la realizó el artista o artistas anónimos que utilizan el seudónimo The Secret Handshake. En la esculta ambos personas imitan la icónica escena del Titanic en la que Jack (Leonardo DiCaprio) y Rose (Kate Winslet) en la proa del desafortunado barco.

«La trágica historia de amor entre Jack y Rose se basó en viajes de lujo, fiestas escandalosas y desnudos secretos», reseñó una placa que acompaña la obra. «Este monumento honra el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein. Una amistad aparentemente cimentada en viajes de lujo, fiestas escandalosas y desnudos secretos».

De igual forma, los activistas colocaron 10 grandes pancartas con fotografías de Epstein y Trump a los lados de la estatua.

VIDEO | Una estatua al estilo ‘Titanic’ pero con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein y el presidente estadounidense Donald Trump como protagonistas ha sido colocada frente al Capitolio de EE.UU. por un colectivo anónimo de artistas. pic.twitter.com/EP7T7DBf9c — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 11, 2026

Recientemente, el Departamento de Justicia subió a la biblioteca de Epstein documentos inéditos del FBI que detallan acusaciones de abuso contra Trump. Según los documentos, una mujer alegó haber tenido un encuentro sexual con Trump, a quien conoció a través de Epstein. Esto cuando tenía entre 13 y 15 años.

«El presidente se ha estado refiriendo a sí mismo como un rey en las publicaciones de Truth Social. Y queríamos honrar ese deseo de ser rey convirtiéndolo en una versión de una de las referencias más icónicas de la cultura estadounidense», dijo The Secret Handshake a Hyperallergic en un correo electrónico.