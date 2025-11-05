EEUU

¿Quién es Rama Duwaji? La nueva primera dama de Nueva York que está en el foco de los medios

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
La elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York no solo marca un hito político por ser el primer musulmán en ocupar el cargo, sino que también introduce a Rama Duwaji como primera dama, una figura que promete renovar la imagen institucional con sensibilidad artística y multicultural.  
Zohran Mamdani se convirtió en nuevo alcalde de Nueva York y Rama Duwaji será la primera dama / Archivo.

La elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York no solo marca un hito político por ser el primer musulmán en ocupar el cargo, sino que también introduce a Rama Duwaji como primera dama, una figura que promete renovar la imagen institucional con sensibilidad artística y multicultural.  

Contents

De acuerdo con medios locales, Duwaji nació en Houston, en Texas, y fue criada parcialmente en Dubái. Representa una generación «globalizada y creativa».  

Leer Más

La aplicación CBP One, desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), facilita ciertos procesos migratorios, como la gestión de citas para individuos que buscan ingresar a EEUU. Sin embargo, si ya fuiste deportado anteriormente, las circunstancias de tu caso pueden afectar tu elegibilidad.  
¿Se puede solicitar una cita en CBP One luego de una deportación? Todo lo que debes saber
«Estas familias no quieren dádivas»: Alcaldesa de Doral instó a Trump a mantener el TPS
Honduras finaliza tratado de extradición con EEUU tras polémica reunión con Padrino López

LEA TAMBIÉN: TRUMP SUFRIÓ FUERTE REVÉS EN ELECCIONES: CANDIDATO MUSULMÁN GANÓ COMO ALCALDE DE NUEVA YORK Y ASÍ DESAFIÓ AL PRESIDENTE

En 2019, se graduó con una licenciatura en Comunicación de la Virginia Commonwealth University. En 2021, se trasladó a Nueva York para iniciar su carrera como artista. 

Su formación en artes visuales la llevó desde Catar hasta Nueva York, donde actualmente reside en Brooklyn y desarrolla su carrera como ilustradora y animadora.  

Duwaji ha logrado reconocimiento internacional por su trabajo, que ha sido publicado en medios como The New Yorker, BBC y Vogue, y exhibido en espacios como el Tate Modern de Londres.  

Su estilo se caracteriza por una narrativa visual que aborda temas de identidad, feminidad y migración, con especial énfasis en la representación de mujeres de Medio Oriente.  

Esta sensibilidad artística ha sido clave para conectar con audiencias jóvenes durante la campaña de Mamdani, en la que Duwaji mantuvo un perfil discreto pero influyente.  

La nueva primera dama cuenta con una destacada trayectoria artística / Archivo

¿CÓMO CONOCIÓ A MAMDANI?  

Como era de esperarse, la historia de amor entre Rama y Zohran también llamó atención del público. Lo que se sabe, es que se conocieron en 2021 a través de una aplicación de citas. También que contrajeron matrimonio civil en Manhattan a principios de 2025.  

Su relación, alejada del elitismo político tradicional, ha sido vista como un reflejo de los valores de «cercanía y autenticidad» que Mamdani dice promover. 

Durante su discurso de victoria, el alcalde dedicó palabras emotivas a su esposa, llamándola “hayati”, que en árabe significa “mi vida”.  

La pareja no tiene hijos, y Mamdani ha señalado que su prioridad actual es la gestión municipal. 

¿QUÉ SE ESPERA DE ELLA?  

Aunque Duwaji no asumió un rol protagónico en la campaña, su presencia como primera dama de Nueva York abre nuevas posibilidades para el activismo cultural. Igualmente, para una representación diversa en la esfera pública.  

Su postura crítica sobre temas como Gaza y el sistema migratorio estadounidense, expresada a través de su arte, sugiere que su influencia podría ir más allá de lo simbólico.  

En concreto, aunque ha mantenido un perfil bajo, Duwaji ha manifestado claramente su sintonía con la visión política de Mamdani, a quien el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó como «un lunático comunista». 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La brutal golpiza que ladrones dieron a un abuelito cuando robaban una tienda en Táchira
Sucesos
Willie Hart, un camionero de 61 años, terminó declarado culpable del homicidio de su novia, Candace Woodruff, de 37 años y originaria de Texas (EEUU).  
Horror en Nueva York: La espeluznante muerte que un camionero causó a su novia dentro de su propio carro
EEUU
Tren de Aragua
Ecuador califica de «falsas» acusaciones de Maduro sobre narcotráfico en ese país
Mundo