¿Quién es Rama Duwaji? La nueva primera dama de Nueva York que está en el foco de los medios

La elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York no solo marca un hito político por ser el primer musulmán en ocupar el cargo, sino que también introduce a Rama Duwaji como primera dama, una figura que promete renovar la imagen institucional con sensibilidad artística y multicultural.
De acuerdo con medios locales, Duwaji nació en Houston, en Texas, y fue criada parcialmente en Dubái. Representa una generación «globalizada y creativa».
En 2019, se graduó con una licenciatura en Comunicación de la Virginia Commonwealth University. En 2021, se trasladó a Nueva York para iniciar su carrera como artista.
Su formación en artes visuales la llevó desde Catar hasta Nueva York, donde actualmente reside en Brooklyn y desarrolla su carrera como ilustradora y animadora.
Duwaji ha logrado reconocimiento internacional por su trabajo, que ha sido publicado en medios como The New Yorker, BBC y Vogue, y exhibido en espacios como el Tate Modern de Londres.
Su estilo se caracteriza por una narrativa visual que aborda temas de identidad, feminidad y migración, con especial énfasis en la representación de mujeres de Medio Oriente.
Esta sensibilidad artística ha sido clave para conectar con audiencias jóvenes durante la campaña de Mamdani, en la que Duwaji mantuvo un perfil discreto pero influyente.
¿CÓMO CONOCIÓ A MAMDANI?
Como era de esperarse, la historia de amor entre Rama y Zohran también llamó atención del público. Lo que se sabe, es que se conocieron en 2021 a través de una aplicación de citas. También que contrajeron matrimonio civil en Manhattan a principios de 2025.
Su relación, alejada del elitismo político tradicional, ha sido vista como un reflejo de los valores de «cercanía y autenticidad» que Mamdani dice promover.
Durante su discurso de victoria, el alcalde dedicó palabras emotivas a su esposa, llamándola “hayati”, que en árabe significa “mi vida”.
La pareja no tiene hijos, y Mamdani ha señalado que su prioridad actual es la gestión municipal.
¿QUÉ SE ESPERA DE ELLA?
Aunque Duwaji no asumió un rol protagónico en la campaña, su presencia como primera dama de Nueva York abre nuevas posibilidades para el activismo cultural. Igualmente, para una representación diversa en la esfera pública.
Su postura crítica sobre temas como Gaza y el sistema migratorio estadounidense, expresada a través de su arte, sugiere que su influencia podría ir más allá de lo simbólico.
En concreto, aunque ha mantenido un perfil bajo, Duwaji ha manifestado claramente su sintonía con la visión política de Mamdani, a quien el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó como «un lunático comunista».