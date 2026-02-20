Quién es Joseph Humire y por qué visitó Caracas junto al jefe del Comando Sur

La presencia de Joseph M. Humire en la reciente delegación del Departamento de Guerra de Estados Unidos en Caracas (Venezuela) puso en evidencia el ascenso de una figura que, hasta hace pocos años, operaba principalmente desde el ámbito analítico y académico.

Su participación en las reuniones encabezadas por el jefe del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, este miércoles, 18 de febrero, lo ubicó en el centro de una agenda bilateral marcada por tensiones, desconfianza histórica y un renovado interés de Estados Unidos en influir en la arquitectura de seguridad regional.

De acuerdo con la vocería de prensa por el lado de las autoridades interinas venezolanas, participó también en el encuentro Delcy Rodríguez (sucesora de Nicolás Maduro), Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello.

Las conversaciones, según el ministro de Comunicación venezolano, Miguel Pérez Pirela, se enfocaron en evaluar el entorno de seguridad del Caribe y Suramérica, con énfasis en narcotráfico, terrorismo y flujos migratorios.

Sin embargo, desde el Comando Sur se insistió en la implementación del plan de tres fases promovido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para la transición venezolana, luego de la incursión militar el pasado 3 de enero que resultó el captura y extracción de Maduro.

LA FIGURA DE HUMIRE

En este contexto, la figura de Humire —conocido por su enfoque en amenazas transregionales y conflictos híbridos— adquiere un peso particular.

Esto, porque Humire ocupa desde noviembre del pasado año el cargo de subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, dentro de la oficina encargada de diseñar estrategias de seguridad para América Latina y el Caribe.

Su rol implica articular la visión del Pentágono sobre riesgos emergentes, alianzas estratégicas y cooperación militar, un ámbito donde su experiencia previa como analista de seguridad se ha convertido en un activo clave.

Su perfil técnico, más que político, lo posiciona como un puente entre la investigación especializada y la formulación de políticas públicas.

Antes de ingresar al gobierno, Humire desarrolló una trayectoria marcada por su paso por el Cuerpo de Marines durante la guerra de Irak y por su formación en Economía y Asuntos Globales en la Universidad George Mason.

Entre 2012 y 2025 dirigió el Center for a Secure Free Society, un think tank, el cual está dedicado al estudio de amenazas transnacionales en el hemisferio occidental.

Desde esa plataforma testificó ante el Congreso de Estados Unidos y otros parlamentos sobre terrorismo, crimen organizado y la influencia de actores extrahemisféricos, consolidando una reputación como experto en seguridad regional.

#SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan concluded a visit to Venezuela today, joining Amb. Laura F. Dogu and @jmhumire for productive meetings with Venezuelan interim authorities. The U.S. is committed to a free, safe and prosperous Venezuela for the Venezuelan people, the… pic.twitter.com/Gkd6vjT3VW — U.S. Southern Command (@Southcom) February 18, 2026

SALTO A LA ADMINISTRACIÓN TRUMP

El salto a la administración pública en junio de 2025 representó un punto de inflexión en su carrera. Como subsecretario adjunto de Defensa, Humire ha participado en misiones diplomáticas y de cooperación militar en varios países latinoamericanos, reforzando un perfil híbrido que combina experiencia operativa, análisis estratégico y capacidad de negociación.

Por tanto, su presencia en Caracas responde a esa evolución: ya no como observador externo, sino como funcionario con capacidad de incidir directamente en la política de seguridad estadounidense hacia la región.

Además, en los últimos meses, Humire estuvo involucrado en iniciativas orientadas a fortalecer la cooperación hemisférica frente a amenazas transregionales, un enfoque que coincide con la narrativa de seguridad promovida por Washington.

Su participación en la delegación que viajó a Caracas implicaría que su influencia dentro del Pentágono continúa creciendo, especialmente en un momento en que la relación entre Estados Unidos y Venezuela atraviesa un proceso de redefinición.