Quería abandonar a su esposa por otra mujer y lo que hizo para «deshacerse» de ella dejó a todos en shock

Un exjefe de batallón del Departamento de Bomberos de Camas-Washougal, en el estado de Washington (EEUU), fue declarado culpable de asesinar a su esposa y simular una emergencia médica para encubrir el crimen.

Kevin West, de 52 años, enfrentó un juicio de dos semanas en el condado de Clark, donde un jurado lo halló responsable de asesinato en primer y segundo grado por la muerte de Marcelle “Marcy” West, de 48 años, ocurrida en enero de 2024.

El caso, seguido de cerca por medios locales como The Columbian, KOIN y KPTV, reveló una compleja trama de engaños, tensiones matrimoniales y una relación extramarital que habría motivado el crimen.

Lo que se precisó, es que el 8 de enero de 2024, West llamó al 911 asegurando que su esposa estaba sufriendo una convulsión y había dejado de respirar.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Clark, el hombre afirmó haber iniciado maniobras de reanimación mientras esperaba a los socorristas.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Marcy fue declarada muerta en la vivienda. En los días siguientes, varias personas se comunicaron con las autoridades para expresar dudas sobre la versión del bombero y advertir sobre problemas previos en la relación de la pareja.

TENÍA UNA «AVENTURA AMOROSA»

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que Kevin mantenía una «aventura amorosa» y planeaba abandonar a su esposa, lo que habría sido el detonante del homicidio.

La defensa reconoció la infidelidad, pero insistió en que Marcy sufría dolores de cabeza severos que podrían haber provocado una convulsión fatal.

No obstante, el informe del médico forense fue concluyente. La causa de muerte fue asfixia con traumatismo cerrado en el cuello, y la forma del fallecimiento, homicidio.

TESTIMONIO CLAVE

El testimonio de Cynthia Ward, actual prometida de West, añadió un componente clave al caso.

Ward relató que conocía a Kevin desde hacía dos décadas y que ambos habían tenido un breve encuentro íntimo en 2004, cuando él estaba casado con Marcy.

Contó que retomaron el contacto en 2023 y comenzaron a verse en secreto, pese a estar ambos en otras relaciones. Su vínculo se volvió serio, y según declaró, Kevin tenía la intención de dejar a su esposa, aunque nunca precisó cuándo.

Lo que se indicó es, que esta mujer, era una excompañera del cuartel de Bomberos, que trabajó como voluntaria durante un tiempo.

¿QUÉ DIJO KEVIN?

Kevin West rechazó ante el tribunal cualquier responsabilidad en la muerte de su esposa y aseguró que, en los meses previos al hecho, ella atravesaba diversos problemas de salud que lo preocupaban.

Según su versión, la noche anterior al fallecimiento ambos compartieron una cena de comida china y pasaron varias horas viendo películas.

Afirmó que se acostaron alrededor de las 11:00 de la noche, sin que nada indicara que Marcy pudiera estar en peligro.

Sin embargo, los registros de su reloj inteligente terminaron contradiciendo su versión. Esto porque el dispositivo mostró que había recorrido cerca de mil pasos hasta las cuatro de la mañana, un dato que evidenció que no permaneció en la cama como afirmó ante las autoridades.

La fiscal Jessica E. Smith expresó ante el tribunal que el motivo del asesinato era “totalmente obvio”. Por tanto, lo vinculó directamente con la relación que mantenía con su amante, la cual calificó como “obsesiva”. “Llamarlo un romance es quedarse corto: era una obsesión”, afirmó.

Tras apenas dos horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por asesinato. Ahora, Kevin West deberá aguardar hasta el 27 de febrero, fecha en la que se anunciará su condena.