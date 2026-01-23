Fue por una cirugía «menor» y todo terminó en tragedia: los médicos y el anestesiólogo jugaban ‘bingo musical’

Un caso mantiene conmocionado a Colorado (EEUU) y salió a la luz tras la muerte de Bart Writer, un paciente de 56 años, quien falleció durante una cirugía de cataratas considerada de bajo riesgo.

El anestesiólogo a cargo, el doctor Michael Urban, de 68 años, fue acusado de homicidio involuntario y homicidio por negligencia criminal, luego de que la investigación revelara graves irregularidades en el quirófano del Centro de Cirugía InSight, en Lone Tree (en febrero de 2023).

Lo que inicialmente parecía un accidente médico, terminó convirtiéndose en un escándalo de presunta mala praxis que actualmente avanza en los tribunales.

La percepción de la familia y de los investigadores cambió drásticamente cuando un médico anónimo contactó a la viuda, Chris Writer, para informarle que Urban y el cirujano Carl Stark Johnson solían jugar “bingo musical” durante las operaciones.

Según versiones citada por medios locales, esta práctica, que consistía en reproducir música a alto volumen y asociar canciones o artistas con las letras del juego, habría estado ocurriendo desde hace tiempo.

Lo cierto, es que la revelación llevó a la familia a iniciar acciones legales y solicitar declaraciones formales de ambos médicos, quienes terminaron admitiendo que estaban jugando el día de la muerte de Writer.

Las acusaciones se agravaron cuando la demanda civil presentada por Chris Writer señaló que los médicos habrían apagado o desactivado las alarmas que alertan sobre niveles peligrosamente bajos de oxígeno en sangre.

Según la investigación, el paciente dejó de respirar sin que nadie lo advirtiera a tiempo, lo que habría permitido que la situación se volviera irreversible.

Mientras Urban enfrenta cargos penales, no está claro si el cirujano Johnson será también imputado.

UN PROCESO «DEVASTADOR»

Para Chris Writer, el proceso ha sido devastador. La viuda asegura que la muerte de su esposo fue “completamente evitable” y que la falta de acción de las juntas médicas de Colorado y Oregon —a las que acudió repetidamente tras el incidente— ha sido igualmente dolorosa.

“Es tan doloroso. Es tan injusto. Nunca debió haber sucedido”, declaró a 9News. “No hay alegría en nada de esto. Todo lo que ocurrió era completamente evitable”, agregó.

Y sostuvo: “Han pasado tres años sin que ninguna de las juntas haya tomado medidas significativas. Es vergonzoso”.

Urban, por su parte, se mudó a Oregon después del fallecimiento del paciente. Continuó ejerciendo durante varios meses antes de jubilarse, sin que se tomaran medidas disciplinarias inmediatas.

El abogado de la familia, Dan Lipman, calificó el caso como uno de los peores episodios de mala praxis que ha visto en su carrera. Destacó, que no era la primera vez, que los médicos jugaban durante una cirugía.

De momento, la investigación penal continúa. Mientras, la familia de Writer busca justicia por una muerte que, según sostienen, ocurrió en un entorno donde la distracción y falta de protocolos básicos reemplazaron la responsabilidad profesional.