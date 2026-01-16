«Quedé muy impresionado»: lo que dice Trump tras conocer y reunirse por primera vez con María Corina Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este viernes, 16 de enero, nuevas declaraciones sobre su reciente encuentro con la dirigente opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, destacando el impacto personal que le dejó en la reunión.

Trump calificó el intercambio como un momento relevante dentro del complejo proceso político que atraviesa Venezuela y destacó la conexión inmediata que, según dijo, surgió entre ambos durante la conversación.

«Les diré algo: ayer tuve una gran reunión con una persona por la que siento mucho respeto, y que obviamente también respeta a mí y a nuestro país. Y ella me entregó su Premio Nobel. Pero les diré una cosa: llegué a conocerla. Nunca la había conocido antes. Y quedé muy, muy impresionado. Es una mujer realmente excepcional», expresó el mandatario republicano en breves declaraciones a la prensa.

«Pensé que fue un gesto muy bonito (la entrega de la medalla del Nobel). Y, por cierto, creo que es una mujer muy buena y volveremos a hablar», agregó Trump.

Horas antes, el mismo jueves por la noche (día de la reunión), Trump había expresado su placer de conocer a la líder venezolana. «Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por mucho. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!», escribió en su red social Truth Social.

Asimismo, explicó por qué, según su visión, Delcy Rodríguez tuvo que asumir el “control provisional” de Venezuela en lugar de Machado.

«Bueno, si alguna vez recuerdan un lugar llamado Irak, donde despidieron a todo el mundo, a cada persona: la policía, los generales, todos fueron despedidos, y terminaron convirtiéndose en ISIS. En lugar de ponerse a trabajar de inmediato, terminaron siendo ISIS. Así que yo recuerdo eso», sostuvo Trump, quien claramente apuntó que no desea repetir esa experiencia.

RESPUESTA DE MARÍA CORINA

En tanto, Machado, respondió este viernes el mensaje del presidente de los Estados Unidos difundido en redes sociales.

A través de su cuenta en X, la dirigente agradeció la reunión sostenida tras un almuerzo en la Casa Blanca y señaló que la conversación reafirmó “la profunda confianza de los venezolanos en Estados Unidos y en su liderazgo”.

«Presidente Trump, en nombre del pueblo venezolano, gracias por esta importante conversación con usted y su administración, que reafirma la profunda confianza de los venezolanos en Estados Unidos y en su liderazgo», escribió Machado.

«Juntos construiremos una Venezuela libre y soberana: el aliado más confiable y seguro de Estados Unidos en el hemisferio. Gracias, señor presidente Donald Trump», agregó.

MEDALLA DEL PREMIO NOBEL

El jueves por la noche, la misma Machado confirmó a los medios que entregó la medalla de su Premio Nobel de la Paz a Trump.

Según explicó, el gesto simboliza un agradecimiento por el rol que —a su juicio— ha desempeñado Trump en la defensa de la libertad y causa democrática venezolana, luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

“Le entregué la medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump por su compromiso con nuestra libertad”, declaró Machado a los medios tras su visita al Capitolio.

Al explicar el simbolismo de la entrega de la medalla Nobel a Trump, Machado estableció un paralelo histórico: «Hace 200 años, el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar la medalla con el rostro de George Washington».

Según relató, Bolívar mantuvo esa medalla consigo por el resto de su vida, visible incluso en sus retratos. Lafayette entregó aquel reconocimiento como «un acto de hermandad entre los Estados Unidos y el pueblo venezolano, por su lucha para la libertad y contra la tiranía», señaló.

En ese contexto, Machado presentó la entrega del Nobel de la Paz como una retribución histórica. «Ahora los herederos políticos de Bolívar entregan al heredero de Washington este reconocimiento por su compromiso con la libertad venezolana», explicó.