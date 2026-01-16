María Corina Machado entregó la medalla del Nobel de Paz a Trump: Esto fue lo que argumentó

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este jueves, 15 de enero, que entregó la medalla de su Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un almuerzo privado en la Casa Blanca.

Según explicó, el gesto simboliza un agradecimiento por el rol que —a su juicio— ha desempeñado Trump en la defensa de la libertad y causa democrática venezolana, luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

LEA TAMBIÉN: ESTA ES LA CIUDAD EN ESTADOS UNIDOS QUE NOMBRÓ UNA AVENIDA EN HONOR A MARÍA CORINA MACHADO

“Le entregué la medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump por su compromiso con nuestra libertad”, declaró Machado a los medios tras su visita al Capitolio.

Al explicar el simbolismo de la entrega de la medalla Nobel a Trump, Machado estableció un paralelo histórico: «Hace 200 años, el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar la medalla con el rostro de George Washington».

Según relató, Bolívar mantuvo esa medalla consigo por el resto de su vida, visible incluso en sus retratos. Lafayette entregó aquel reconocimiento como «un acto de hermandad entre los Estados Unidos y el pueblo venezolano, por su lucha para la libertad y contra la tiranía», señaló.

En ese contexto, Machado presentó la entrega del Nobel de la Paz como una retribución histórica. «Ahora los herederos políticos de Bolívar entregan al heredero de Washington este reconocimiento por su compromiso con la libertad venezolana», explicó.

Posteriormente, Trump confirmó el gesto de Machado a través de su red social Truth Social.

«Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por mucho. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!», escribió Trump.

La reunión, celebrada en el comedor presidencial, se extendió por más de dos horas y contó con la participación del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Luego de la reunión en la Casa Blanca, Machado se reunió con un grupo bipartidista de senadores en el Capitolio.

Ante los senadores, Machado insistió en que lo que ocurre actualmente en Venezuela “es histórico, no solo para el futuro del país, sino para la libertad en el mundo”.

“Esta administración entiende que, si queremos que los venezolanos regresen, debemos reconstruir las instituciones, respetar los derechos humanos, garantizar la libertad de expresión, el Estado de derecho y un nuevo proceso electoral auténtico. He insistido —y seguiré insistiendo— en que Venezuela tiene un presidente electo, y me siento muy orgullosa de trabajar junto a él”, destacó.

«Pueden tener la seguridad, el presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. Y con la libertad de todos los venezolanos», aseguró Machado.

“Le decía al presidente Trump que hace 200 años el general La Fayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara de George Washington y desde entonces, Simón Bolívar nunca la dejó. 200 años después, los herederos, el pueblo de Bolívar le entrega al presidente de Estados… pic.twitter.com/O2HJvbgqbT — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) January 15, 2026

¿PUEDE UNA MEDALLA DEL NOBEL CAMBIAR DE DUEÑO?

El mismo Comité Noruego del Nobel recordó este jueves varios detalles sobre la medalla del Premio Nobel de la Paz. Se trata un símbolo histórico que ha acompañado al galardón durante más de un siglo.

Lo primero que precisó fueron sus características. La pieza, acuñada en oro, mide 6,6 centímetros de diámetro, pesa 196 gramos y conserva desde hace 120 años el mismo diseño. Es decir, el retrato de Alfred Nobel en el anverso y, en el reverso, tres figuras humanas desnudas unidas por los hombros en señal de hermandad.

Recordó, que aunque el premio en sí es intransferible, la medalla física sí ha cambiado de manos en varias ocasiones.

Uno de los casos más conocidos es el del periodista ruso Dmitry Muratov. Su medalla fue subastada por más de 100 millones de dólares para apoyar a los refugiados de la guerra en Ucrania.

También ocurrió con la medalla exhibida en el Centro Nobel de la Paz. La misma no pertenece a la institución: fue prestada y originalmente correspondió a Christian Lous Lange, el primer Nobel de la Paz de Noruega.

Sin embargo, la organización subrayó un punto esencial. Según el Comité Noruego del Nobel, “una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros”. La decisión es definitiva y permanece asociada de manera permanente a la persona galardonada.

Y remató: «Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no».